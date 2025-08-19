Стало відомо, де зустрінуться Зеленський і Путін: якій з країн ЄС дружба з Кремлем важливіша за принципи

Путін не боїться летіти у цю країну

Будапешт, ймовірно, стане місцем зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За інформацією європейських дипломатів, угорська столиця розглядається як основний варіант для проведення переговорів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що саміт планується протягом найближчих двох тижнів. Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела видання у європейській делегації, саме Путін запропонував послідовність переговорів — спочатку його зустріч із Зеленським, а потім тристоронній саміт. Американський президент Дональд Трамп повідомив про початок підготовки зустрічі після телефонної розмови з російським диктатором.

Хоча Кремль публічно не підтвердив домовленостей, високопосадовець адміністрації США заявив про можливість проведення переговорів у Будапешті. Ця зустріч може стати першою особистою зустріччю Зеленського та Путіна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Чому Путін може не боятися поїздки до Угорщини

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна за підозрою у військових злочинах. Країни-члени МКС мають юридичне зобов'язання виконати це рішення у разі появи Путіна на їхніх територіях. Однак Угорщина 29 квітня 2025 року вийшла з Міжнародного кримінального суду, що робить її привабливим місцем для російського диктатора.

Оголошення про вихід відбулося через кілька годин після прибуття прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Будапешта, на якого також діє ордер МКС. До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав МКС "політизованою інституцією, яка втратила свою неупередженість та авторитет".

Втім, вихід Угорщини з МКС набуде чинності через рік після офіційного повідомлення ООН, але вже зараз створює політичне підґрунтя для відмови від виконання ордера.

До слова, раніше "Телеграф писав, чи вдасться затримати Путіна за ордером МКС. Ми розповідали, що це можливо за трьох варіантів. А в Міжнародному кримінальному суді наголосили, що імунітет Путіна як президента не звільняє від відповідальності за воєнні злочини.

Експерт сумнівається у виборі Будапешта

Попри це, кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та стратегічних студій Київського авіаційного інституту, політолог Єгор Брайлян спеціально для "Телеграфу" у матеріалі "Геополітичний квест: у якому місті перетнуться дороги Зеленського, Путіна та Трампа" розповів, що вважає малоймовірним проведення переговорів саме у Будапешті. На його думку, на це не погодиться Зеленський, а ймовірно, і Трамп, оскільки це може виглядати як поступка авторитарному режиму Орбана.

Єгор Брайлян

Експерт зазначив, що у відносинах Трампа та угорського прем'єра Віктора Орбана немає "медового місяця", оскільки Орбан одночасно намагається грати і з Китаєм. Це ускладнює ситуацію для угорського лідера напередодні виборів.

"Знаючи любов росіян до символізму, то я б вибирав між Гельсінкі та Римом. Гельсінкі, тому що там 50 років тому був підписаний заключний акт з безпеки та співробітництва в Європі", — пояснив Брайлян. За його словами, Рим також має символічне значення, особливо після недавніх контактів Зеленського з Ватиканом.

Політолог припускає, що Женева також може стати місцем попередньої двосторонньої зустрічі між росіянами і американцями, тоді як тристоронній саміт може відбутися в одній зі столиць, що мають історичне значення для європейської дипломатії.

Можливі маршрути Путіна до Угорщини

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту (Сlaude.ai), якими маршрутами Путін може дістатися до Будапешта. У разі остаточного вибору угорської столиці як місця переговорів, російський диктатор стикнеться з серйозними логістичними викликами. Найкоротший маршрут з Москви через Білорусь, Польщу та Словаччину стає проблематичним, оскільки обидві останні країни є активними членами МКС.

Найпростіший, але нереальний для Путіна, наземний маршрут з Москви до Будапешта

Варшава та Братислава неодноразово заявляли про готовність виконувати рішення міжнародних судів. Політ через Україну залишається неможливим через активні бойові дії та закритий повітряний простір.

Маршрути, якими Путін може дістатися до Угорщини за версією Сlaude.ai

Найбезпечніший для Путіна маршрут до Будапешту

Альтернативні маршрути можуть включати обхід через Туреччину або інші нейтральні чи лояльні до РФ країни, що значно подовжить подорож. Не виключено, що Путін може скористатися спеціальним дипломатичним коридором, хоча юридичні підстави для такого кроку залишаються сумнівними.

