Трамп підтвердив дзвінок Путіну та заявив про початок підготовки тристоронньої зустрічі

Трамп заявив, що вже дав завдання готувати тристоронню зустріч за участі Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що посеред переговорів із президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами дзвонив російському правителю Володимиру Путіну (що раніше спростували у Білому домі). Також він заявив, що за підсумками сьогоднішніх переговорів починає організацію тристоронньої зустрічі — президент США, президент України та Путін.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social. Він перерахував усіх, хто прибув сьогодні на переговори (Зеленський та лідери країн-партнерів), а також сказав, що під час зустрічі, яка завершилася в Овальному кабінеті, обговорювалися гарантії безпеки.

"Під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами за координації зі Сполученими Штатами Америки. Всі дуже раді можливості миру для Росії та України" Дональд Трамп

Окрім цього, Трамп підтвердив, що був дзвінок Путіну. Президент США анонсував підготовку тристоронньої зустрічі, яку планується провести якнайшвидше.

"Наприкінці зустрічей я зателефонував Путіну і почав організовувати зустріч у місці, яке ще буде визначено, між Путіним і президентом Зеленським. Після цієї зустрічі відбудеться тривала зустріч, на якій будуть присутні два президенти та я. Знову ж таки, це був дуже хороший крок для війни, яка триває вже майже чотири роки. Віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф координують дії з Росією та Україною" Дональд Трамп

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, та провів там зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Окрім зустрічі з президентом США, пройшла розмова із європейськими лідерами, які супроводжують українського президента. Під час публічної частини зустрічі Зеленський та Трамп зробили низку заяв.

Серед іншого Трамп під час публічної частини зустрічі із Зеленським заявив, що Україна, мовляв, "ніколи не буде в НАТО". Але натомість, за його словами, Україна матиме "гарні гарантії безпеки" та "надійний безпековий захист". А Зеленський пообіцяв, що усі територіальні питання будуть обговорюватися на тристоронній зустрічі.