Є три сценарії: штучний інтелект спрогнозував, чого чекати після зустрічі Трампа і Зеленського

Однак, на думку нейромережі, зустріч може і не відбутися

Після зустрічі Володимира Зеленського та лідерів ЄС з Дональдом Трампом у Білому домі дипломатичний трек може стати ще більш активним. Зокрема, вже є обговорення гарантій безпеки для України та завершення війни.

Тож ми запитали у ChatGPT, чого очікувати після зустрічей у США. ШІ запропонував три сценарії розвитку подій, та лише один з них є найбільш реалістичним на його думку.

Сценарій 1. Переговори та часткове перемир’я

За думкою штучного інтелекту, у вересні–жовтні може відбутися тристороння зустріч за участю Зеленського, Трампа та Путіна. Сторони домовляться про тимчасове перемир’я на лінії фронту, щоб зменшити інтенсивність боїв. США та ЄС пропонують Україні пакет безпекових гарантій поза НАТО — зокрема оборонні поставки та фінансову підтримку. Конфлікт переходить у "напівзаморожений" стан: війна формально не завершується, проте бойова активність помітно знижується.

Серед ризиків ChatGPT назвав те, що Росія може використати паузу для перегрупування, а Україна ризикує опинитися у невизначеному статусі.

Шанси втілення цього сценарію ШІ оцінив як середні, оскільки всі сторони виснажені війною, але ніхто не готовий до суттєвих поступок.

Сценарій 2. Спроба "великої угоди" від Трампа

Трамп прагне закріпитися в ролі миротворця світового масштабу. Для цього у другому варіанті він вчинить тиск на Київ, аби той погодився на переговори з поступками, наприклад щодо Донбасу чи фактичного визнання російського контролю над Кримом. Таку угоду можуть представити як "історичний мир", однак для України вона означатиме втрату частини територій. У Європі до цього підходу ставляться з насторогою, побоюючись створення небезпечного прецеденту.

Ймовірними ризиками AI вважає невдоволення в українському суспільстві та внутрішню політичну нестабільність, тоді як Росія отримає додаткові переваги.

На думку штучного інтелекту, такий сценарій теж має середні шанси – вони залежать від того, наскільки Трамп захоче швидкого результату.

Сценарій 3. Затягування процесу

Якщо події розвиватимуться третім шляхом, переговори можуть розпочатися, але триватимуть місяцями без відчутних результатів. На фронті продовжаться бої, хоча обидві сторони намагатимуться уникати різких загострень. Періодичні зустрічі Трампа і Зеленського перетворяться більше на дипломатичні шоу, ніж на реальний крок уперед. Росія ж розраховує, що втома Заходу зіграє їй на користь.

Ризики цього варіанту полягають у тому, що війна набуває затяжного характеру й перетворюється на "сіру зону", подібну до корейського конфлікту.

ChatGPT вважає, що шанси на такий результат досить високі, адже цей варіант є найбільш зручним для тих, хто не готовий брати на себе відповідальність.

Сценарій 4. Ескалація після провалу дипломатії

Переговори можуть зірватися через принципові розбіжності, попереджає ШІ. У відповідь Росія вдалася б до демонстрації сили — масованих атак, щоб нав’язати вигідніші умови. Україна у такому випадку отримала б додаткову західну зброю для утримання позицій. Це призвело б до нового витка війни, де попередні домовленості втрачають значення.

Такий розвиток подій призведе до значного загострення та збільшення кількості жертв, а шанси на його реалізацію нижчі, ніж у сценарію затягування, але все ж можливі, якщо дипломатичний процес зайде в глухий кут.

Висновок

Резюмуючи, нейромережа стверджує, що найбільш імовірним виглядає сценарій номер три — затягування, оскільки жодна зі сторін не готова на реальні поступки. Водночас елементи часткового перемир’я з першого сценарію можуть з’явитися восени, щоб створити ілюзію прогресу.

Нагадаємо, політолог Єгор Брайлян зазначив, що зараз складно точно спрогнозувати, де можуть відбутися переговори, але вибір місця матиме символічне значення для всіх сторін. "Знаючи любов росіян до символізму, я вибирав би між Гельсінкі та Римом", — пояснив експерт.