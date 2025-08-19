Знижки на кепки Трампа й не тільки: меми про зустріч Зеленського й президента США не вщухають
Один із мемів згадав давні слова Зеленського на інтерв'ю
Після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 18 серпня в інтернеті миттєво з'явилася хвиля жартів. Їхні автори активно використовували знімки з переговорів, створюючи кумедні та саркастичні сюжети, що поєднували політичну серйозність із повсякденними, іноді абсурдними ситуаціями.
"Телеграф" створив власну добірку та показав найяскравіші меми з соцмереж.
Одні з мемів перетворили офіційну зустріч — на торгівлю на ринку. За ідеєю, Трамп постає в ролі продавця, який намагається продати кепку, а Зеленський – потенційного покупця, який вагається. У цих жартівливих діалогах лідери виглядають, ніби обговорюють ціну товару у звичайному магазині.
Інші меми зображують Трампа як вчителя, репетитора або навіть батька, а Зеленського – учня, де серйозні переговори подаються в форматі шкільного диктанту або арифметичного завдання.
Не обійшлося й без більш гострих, політично заряджених жартів, які контрастують із формальністю кадрів. У цьому мемі автор згадав про інтерв'ю 2022 року родини Зеленських, де президент сказав, що "ніхто не готує мені сніданки".
Окрему увагу користувачів привернули меми, де обговорювалися деталі зовнішності та поведінки Володимира Зеленського. На нижчезображеному жарті висміяли "вимоги" Трампа до зовнішнього вигляду українського лідера. Раніше був костюм, а зараз — борода?
А цей жарт має аналогічну суть. Тільки тепер американський президент нібито похвалив Зеленського за образ.
Інший мем є культурним жартом, що іронізує над виразами облич лідерів на фото. Гумор полягає в припущенні, що лише Володимир Зеленський, як українець, їв традиційну страву — борщ із салом, тоді як Дональд Трамп та Еммануель Макрон мають незадоволений вигляд, ніби заздрять.
А наступний мем іронізує над "збагаченням" каміна в Білому домі.
Наостанок демонтруємо креативний монтаж, створений після слів очільника Вашингтона. На фото — Трамп в образі нардепки Юлії Тимошенко.
Так, меми після саміту Трампа та Зеленського показали, що навіть офіційні зустрічі високого рівня можуть стати джерелом креативного та гострого інтернет-гумору.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час офіційної зустрічі президента України та президента США відбувся обмін подарунками. Вони отримали досить незвичні речі, кожна з яких мала своє символічне значення.