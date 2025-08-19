Знижки на кепки Трампа й не тільки: меми про зустріч Зеленського й президента США не вщухають

Один із мемів згадав давні слова Зеленського на інтерв'ю

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 18 серпня в інтернеті миттєво з'явилася хвиля жартів. Їхні автори активно використовували знімки з переговорів, створюючи кумедні та саркастичні сюжети, що поєднували політичну серйозність із повсякденними, іноді абсурдними ситуаціями.

"Телеграф" створив власну добірку та показав найяскравіші меми з соцмереж.

Одні з мемів перетворили офіційну зустріч — на торгівлю на ринку. За ідеєю, Трамп постає в ролі продавця, який намагається продати кепку, а Зеленський – потенційного покупця, який вагається. У цих жартівливих діалогах лідери виглядають, ніби обговорюють ціну товару у звичайному магазині.

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

Інші меми зображують Трампа як вчителя, репетитора або навіть батька, а Зеленського – учня, де серйозні переговори подаються в форматі шкільного диктанту або арифметичного завдання.

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

Не обійшлося й без більш гострих, політично заряджених жартів, які контрастують із формальністю кадрів. У цьому мемі автор згадав про інтерв'ю 2022 року родини Зеленських, де президент сказав, що "ніхто не готує мені сніданки".

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

Окрему увагу користувачів привернули меми, де обговорювалися деталі зовнішності та поведінки Володимира Зеленського. На нижчезображеному жарті висміяли "вимоги" Трампа до зовнішнього вигляду українського лідера. Раніше був костюм, а зараз — борода?

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

А цей жарт має аналогічну суть. Тільки тепер американський президент нібито похвалив Зеленського за образ.

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

Інший мем є культурним жартом, що іронізує над виразами облич лідерів на фото. Гумор полягає в припущенні, що лише Володимир Зеленський, як українець, їв традиційну страву — борщ із салом, тоді як Дональд Трамп та Еммануель Макрон мають незадоволений вигляд, ніби заздрять.

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

А наступний мем іронізує над "збагаченням" каміна в Білому домі.

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

Наостанок демонтруємо креативний монтаж, створений після слів очільника Вашингтона. На фото — Трамп в образі нардепки Юлії Тимошенко.

Українці не втомилися "клепати" меми про саміт Трамп-Зеленський

Так, меми після саміту Трампа та Зеленського показали, що навіть офіційні зустрічі високого рівня можуть стати джерелом креативного та гострого інтернет-гумору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час офіційної зустрічі президента України та президента США відбувся обмін подарунками. Вони отримали досить незвичні речі, кожна з яких мала своє символічне значення.