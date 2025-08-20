Є 4 сценарії. Які гарантії безпеки можуть запропонувати Україні США та Європа — ЗМІ

Серед варіантів — механізм колективної безпеки, згідно зі статтею 5 НАТО

Західні країни шукають ефективні гарантії безпеки для України, щоб стримати Росію та уникнути нового масштабної війни. Адміністрація США та європейські партнери активно обговорюють можливі стратегії підтримки Києва, натхнені досвідом Японії та Південної Кореї.

Про це повідомила Лариса Браун, редакторка з питань оборони в газеті "The Times". За її словами, керівники оборонних відомств працюють у прискореному режимі, щоб розробити план, який би забезпечив реалістичну безпеку України та отримав підтримку Сполучених Штатів.

Очільник оборонної установи Великої Британії Тоні Радакін прямує до США для детальних переговорів, а від участі Європи значною мірою залежить, наскільки сильним буде стримуючий сигнал для президента РФ Володимира Путіна. Амбітні пропозиції щодо створення наземних сил під керівництвом Британії та Франції поки вважаються малоймовірними, тож "коаліція охочих" зосереджується на контролі повітряного та морського простору, а також на підготовці українських військових.

Можливі варіанти гарантій безпеки для України

1. Навчання військ всередині України

Мапа бойових дій та окупованих територій України

Велика Британія та Франція можуть направити тисячі військових до західної частини України, щоб навчати ЗСУ логістиці, тактиці та використанню озброєння, одночасно забезпечуючи патрулювання повітряного простору за допомогою винищувачів Typhoon та F-35. США продовжать надавати розвідувальну підтримку та системи ППО, готові до реакції у разі загрози з боку Росії.

Британський винищувач "Тайфун" та винищувач-бомбардувальник F-35

2. Захист території з повітря

У цьому сценарії коаліція фокусується на повітряному патрулюванні та використанні дронів для моніторингу активності на кордоні. У разі порушення угод Кремлем союзники можуть застосувати санкції або навіть безпольотну зону, хоча її запровадження вимагатиме значних ресурсів.

3. Розширення захисту за аналогією зі статтею 5 НАТО

Сполучені Штати можуть запропонувати Україні механізм колективної безпеки, схожий на положення статті 5, згідно з яким напад на одну країну розглядається як напад на всіх членів союзу. Для ефективності така угода потребуватиме ратифікації парламентами країн-учасниць.

4. Створення альянсу безпеки за моделлю Японії

Відносини України з Заходом можна формалізувати на зразок безпекових договорів США з Японією чи Південною Кореєю. Це передбачає зобов'язання союзників захищати Україну в разі нападу, а також можливу присутність західних військових на українській території. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Вашингтон та інші сторони визнають право України укладати такі угоди після завершення війни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія знову намагається просунути своє бачення гарантій безпеки для України. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що, на його думку, будь-які переговори без участі Москви "не мають жодного сенсу".