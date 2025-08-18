Війна закінчиться на умовах Путіна? Чи вийде в України протистояти Росії і які гарантії безпеки нам "світять"

В Овальному кабінеті сьогодні відбудеться зустріч Зеленського та Трампа – чого від неї чекати?

Напередодні переговорів між президентами США та України стало зрозуміло, що головна інтрига зосереджена навколо домовленостей, яких Трамп досяг з Путіним під час зустрічі на Алясці. Американський лідер відкрито дає сигнал: подальша доля домовленостей залежить від Києва.

За інформацією західних медіа, у Вашингтоні й Москві вже погодили ключові елементи майбутньої угоди. Вона має бути не короткочасним перемир’ям, а повноцінним мирним договором, який передбачає виведення українських військ з Донецької області. Якщо Київ погодиться, найближчим часом може відбутися тристороння зустріч лідерів США, України та Росії для підписання фінального документа.

"Телеграф" звернувся до українського політолога Олексія Якубіна, аби з’ясувати, який сценарій розвитку подій під час переговорів Зеленського і Трампа є більш ймовірним, а також на які саме гарантії безпеки може розраховувати Україна.

Зеленський розраховує переконати Трампа змінити позицію. Київ і європейські столиці наполягають на іншій логіці процесу – спочатку припинення вогню по лінії фронту, а вже потім переговори про політичні умови миру. Саме цей підхід Москва категорично відкидає, і саме його хоче реанімувати українська сторона.

Володимир Зеленський із головою Єврокомісії. Фото: Zelensky/Official

Показово, що Трамп відмовився допустити європейських лідерів до першої зустрічі із Зеленським. Він має намір говорити з українським президентом тет-а-тет, очевидно, вважаючи, що так легше схилити його до ухвалення "аляскінських домовленостей".

Будапешт 2.0? Які гарантії для України обговорюються

Важливою складовою цих домовленостей стали гарантії безпеки для України. Як заявив американський радник Уїткофф, це найбільший "прорив" переговорів між Вашингтоном і Москвою.

За його словами, вже погоджений певний формат таких гарантій, і тепер питання за Києвом. Хоча їхній зміст не розкривається, відомо, що йдеться не про членство в НАТО, але про механізм, наближений до "п’ятої статті" Альянсу, а також про письмові зобов’язання Росії утриматися від нових атак на Україну чи інші європейські країни. Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв заявив, що Трамп та його команда прагнуть реального врегулювання війни в Україні.

Розрахунок Трампа полягає в тому, що саме пакет безпекових гарантій компенсує для Києва непопулярні поступки на інших напрямках.

Натомість Зеленський і його союзники озвучили альтернативне бачення: гарантії можуть бути дієвими лише у разі розміщення на українській території європейських військових контингентів. Проте Москва послідовно виступає проти такого сценарію, і немає підстав вважати, що її позиція змінилася після переговорів на Алясці.

Разом з тим, готовність Дональда Трампа надати Україні гарантії безпеки може стати серйозним зрушенням у позиції Вашингтона щодо завершення війни Росії проти України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що після зустрічі з Володимиром Путіним Трамп провів телефонні консультації з європейськими лідерами, обговоривши, зокрема, пропозицію прем’єрки Італії Джорджі Мелоні. Її ідея полягає в наданні Києву гарантій безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО, яка передбачає колективну оборону.

Зустріч Путіна та Трампа

"Справді, Київ давно домагається гарантій безпеки від Вашингтона, але Білий дім ще жодного разу не давав жодних гарантій", — пише WSJ.

За інформацією видання, обговорюваний формат передбачає військову та фінансову підтримку України з боку західної коаліції на чолі зі США, але без розміщення американських військ на українській території.

"Гарантії, про які говорив Трамп, включають двосторонні зобов’язання, а також участь США у коаліційній підтримці України", – цитує WSJ європейських чиновників. При цьому в учасників переговорів залишаються розбіжності у тлумаченні, чи йдеться про прямий військовий компонент цих гарантій.

Політолог Олексій Якубін у коментарі "Телеграфу" заявив, що найкращим варіантом гарантій безпеки для України був би вступ до НАТО та поширення на країну дії 5-ї статті Альянсу. Водночас у нинішніх умовах такий сценарій виглядає малоймовірним.

За його словами, зустріч на Алясці показала, що Володимир Путін готовий говорити про певні гарантії безпеки для України. Водночас у Києва є скепсис, адже вже були Будапештські гарантії 1994 року, які не зупинили російську агресію. Проте, як зазначив Якубін, Трамп та європейські лідери обговорювали можливість створення системи безпеки, яка частково нагадувала б механізми НАТО, але без формального членства України в Альянсі.

"Це могло б виглядати як американські гарантії безпеки Ізраїлю. І ми бачимо, що у випадках певних загострень, Штати допомагають Ізраїлю, хоча ті не є членами НАТО. Або Південній Кореї", – пояснив він.

Олексій Якубін/Facebook

Разом з тим, політолог визнав малоймовірним ухвалення такого спеціального договору між Україною і США, який би мав юридичну силу, наприклад, через ратифікацію Сенатом.

Натомість, за його словами, найбільш реалістичним виглядає сценарій, за якого вже існуючі політичні домовленості між Україною, США та європейськими країнами могли б бути перетворені у довгостроковий пакет безпекових зобов’язань.

"Це могли б бути домовленості на 10 або більше років, які передбачали б військову допомогу, військово-технічні проекти, підтримку у сфері озброєння. Це давало б Україні розуміння, що на певний період вона має гарантовану підтримку з боку США та європейських країн. Зараз у плані гарантій безпеки це виглядає найбільш реалістично", — підсумував.

Які сценарії можливі після зустрічі Трампа та Зеленського

Після переговорів залишається кілька можливих варіантів розвитку подій. Вже зараз можна припустити щонайменше чотири сценарії, які можуть реалізуватися залежно від позиції Києва та поведінки Вашингтона.

Перший варіант виглядає так: Володимир Зеленський погоджується на те, що було узгоджено між Трампом і Путіним. Або ж, можливо, у ході тристоронніх переговорів вдається знайти компроміс. У такому разі не виключено проведення тристоронньої зустрічі, яка могла б завершитися підписанням угоди про припинення війни.

виглядає так: Володимир Зеленський погоджується на те, що було узгоджено між Трампом і Путіним. Або ж, можливо, у ході тристоронніх переговорів вдається знайти компроміс. У такому разі не виключено проведення тристоронньої зустрічі, яка могла б завершитися підписанням угоди про припинення війни. Другий сценарій – якщо Зеленський відмовиться приймати умови. У такій ситуації можна очікувати, що Трамп почне тиснути на нього, аби змусити до поступок – чергове обмеження військової допомоги, заборона на обмін розвідувальними даними.

– якщо Зеленський відмовиться приймати умови. У такій ситуації можна очікувати, що Трамп почне тиснути на нього, аби змусити до поступок – чергове обмеження військової допомоги, заборона на обмін розвідувальними даними. Є і третій варіант . Зеленський не приймає умови, але Трамп не вдається до жорстких заходів, а просто дистанціюється від українського питання. Це може означати зведення участі США у війні та її врегулюванні до мінімуму. У такому разі санкційна політика проти Росії, ймовірно, не посилюватиметься, а за певних обставин можуть навіть початися поступки Москві.

. Зеленський не приймає умови, але Трамп не вдається до жорстких заходів, а просто дистанціюється від українського питання. Це може означати зведення участі США у війні та її врегулюванні до мінімуму. У такому разі санкційна політика проти Росії, ймовірно, не посилюватиметься, а за певних обставин можуть навіть початися поступки Москві. Четвертий сценарій передбачає, що Зеленський разом із європейськими союзниками зможе переконати Трампа переглянути домовленості, досягнуті на Алясці. Тоді США могли б повернутися до ультимативної позиції: вимоги безумовного припинення вогню і просування ідеї гарантій безпеки, які, втім, Кремль навряд чи визнає.

Олексій Якубін вважає, що майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом у Вашингтоні може супроводжуватися емоційними моментами, подібно до суперечки, яка сталася під час їхньої першої зустрічі.

"Емоційний зрив на цій зустрічі, Трампа і Зеленського, можливий. Ми не можемо цього виключати, тому що вже прогрівається інформаційне поле. Я маю на увазі те, що Трамп і його оточення частково закидають інформацію і про території, і так далі. Очевидно, що ці теми будуть підніматися. Зважаючи на першу зустріч в Овальному кабінеті, ми розуміємо, що емоційна історія може бути", – зазначив Якубін у коментарі "Телеграфу".

Він підкреслив, що для України було б надзвичайно важливо уникнути відкритої конфронтації та юридичного закріплення втрати територій, але водночас максимально використати можливість отримати безпекові гарантії та підтримати ідею трьосторонньої зустрічі – Трамп, Путін та Зеленський. На його думку, Зеленському варто діяти обережно, аби не допустити зриву переговорів.

Якщо зараз, наприклад, Україна відмовляється від усіх моментів, які Трамп пропонує, це означатиме, що американській адміністрації легко сказати, що саме Україна не хоче йти на переговори. Те, чого насправді Росія і намагалася досягти, – не виконувати те, про що домовлялися, та перекласти відповідальність на Україну Олексій Якубін

Якубін наголосив, що зустріч у Вашингтоні є надзвичайно важливою, оскільки без підтримки США Україні буде вкрай складно протистояти тиску Росії. Європа ж, за його словами, досі не змогла виробити єдину позицію у питанні безпекових гарантій для Києва.

"Ця зустріч надважлива. Позиція України тут має бути досить гнучкою. Просто розуміння реалій, які є, бо, як ми вже побачили, без Штатів буде досить складно. А Європа, на жаль, принаймні до цього часу не демонструвала One Voice, один голос", – підсумував політолог.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп знову не дотримав емоцій після публікацій у ЗМІ, що з’явилися за підсумками його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці. Глава Білого дому не лише назвав ці матеріали "фейковими".