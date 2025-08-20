У Кремлі погодилися зі списком країн-гарантів безпеки України: у переліку є закляті вороги Путіна

Лавров заявив, що РФ готова брати участь у гарантіях безпеки України разом з іншими країнами, та є нюанс

Росія вкотре намагається нав'язати власне бачення гарантій безпеки для України. Очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що без участі Москви такі переговори, на його думку, "не мають сенсу".

Його слова цитують росЗМІ. Політик виступив із тезою про необхідність рівноправної участі Москви в можливій системі гарантій для Києва.

Він заявив, що Кремль не проти залучення великих міжнародних гравців, серед яких назвав 4 країни.

Росія згодна, щоб гарантії безпеки України забезпечувалися на рівній основі за участю таких країн, як Китай, США, Велика Британія, Франція. Сергій Лавров

За словами очільника російської дипломатії, саме ці держави могли б стати учасниками формату, однак ключова роль, на його переконання, все одно мала б залишитися за Росією. Цікаво, що перелічені Сергієм Лавровим держави — це країни-переможці нацизму в Другій світовій війні, відомі також як учасники Антигітлерівської коаліції.

Лавров наголосив, що Москва "згодна" забезпечувати безпеку України разом із іншими країнами, проте без участі Кремля будь-які обговорення вважає "шляхом у нікуди".

Гарантії безпеки для України — що відомо

18 серпня в Білому домі відбулася зустріч президентів України, США та провідних європейських лідерів, де центральною темою стали майбутні гарантії безпеки для України.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Вашингтон готовий долучитися до процесу, проте головна роль у системі гарантій має належати європейським партнерам. Він також чітко заявив, що відправлення американських військових в Україну не розглядається. Водночас, за його словами, можливим варіантом може стати повітряна підтримка України в разі загрози.

Учасники "коаліції рішучих" підтвердили готовність розгорнути сили стримування на українській території, щоб забезпечити реальну оборонну спроможність і швидке реагування на виклики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після зустрічі в Білому домі 18 серпня близько 10 європейських держав заявили про готовність направити свої війська до України. Таке рішення стало можливим завдяки гарантіям, які Трамп надав щодо участі Вашингтона в зміцненні безпеки та оборони Києва.