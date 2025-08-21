Трамп намагається зачепити Путіна? Що ховається за його свіжими заявами — CNN

Мирні переговори, мабуть, зайшли в глухий кут

У четвер, 21 серпня, президент США Дональд Трамп, ймовірно, запропонував Україні обґрунтування для нападу на Росію, що є примітною риторикою на тлі застою у мирних переговорах.

Відповідну заяву глава Білого дому традиційно зробив у власній соціальній мережі Truth Social.

"Дуже складно, якщо не неможливо, виграти війну, не нападаючи на країну-загарбника. Це як сильна спортивна команда, яка має фантастичний захист, але якій не дозволено грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Те саме з Україною та Росією", — написав Трамп.

Він не зміг уникнути нападок на свого попередника у кріслі американського президента Джо Байдена, назвавши його брехливим і абсолютно некомпетентним. На думку Трампа, Байден не дозволив Україні дати відсіч Володимиру Путіну, а дозволив лише оборонятися.

"Як це спрацювало? Як би там не було, це війна, яка НІКОЛИ б не почалася, якби я був президентом — НІЯКИХ ШАНСІВ. Попереду цікаві часи!!!", – резюмував Трамп.

На думку CNN, риторика чинного голови Білого дому може зачепити за живе Москву, яка вважає будь-яку підтримку українських ударів по своїй території червоною лінією.

За адміністрації Байдена Україна дотримувалася політики, яка забороняла запуск американських ракет великої дальності по Росії. Після того як у листопаді 2024 року це змінилося під тиском союзників США, Росія оновила свою ядерну доктрину, підтвердивши, що розглядатиме будь-який напад на неї, підтриманий ядерною державою, як спільну атаку.

Коментарі Трампа прозвучали на тлі відкритої суперечності Кремля з Білим домом щодо планів двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії. Це свідчить про те, що Путін ще не дав згоди на таку зустріч.

Певну роль відіграла і серія авіаударів по Україні, включаючи ракетну атаку на завод американської компанії Flex у Мукачеві, в результаті якого постраждали щонайменше 15 осіб. Її вже назвали ляпасом Трампу від Путіна.

Нагадаємо, Путін вимагає від України відмовитися від усього Донбасу, планів вступу до НАТО, зберігати нейтралітет і не допускати західні війська на територію країни. Якщо Київ не віддасть усю територію Донбасу, війна продовжуватиметься.