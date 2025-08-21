Трамп пытается задеть Путина? Что скрывается за его свежими заявлениями - CNN

Мирные переговоры, по всей видимости, зашли в тупик

В четверг, 21 августа, президент США Дональд Трамп, по всей видимости, предложил Украине обоснование для нападения на Россию, что является примечательной риторикой на фоне застоя в мирных переговорах.

Соответствующее заявление глава Белого дома традиционно сделал в собственной социальной сети Truth Social.

"Очень сложно, если не невозможно, выиграть войну, не нападая на страну-захватчика. Это как сильная спортивная команда, у которой фантастическая защита, но которой не разрешено играть в нападении. Шансов на победу нет! То же самое с Украиной и Россией", — написал Трамп.

Он не смог избежать нападок на своего предшественника кресле американского президента Джо Байдена, назвав его лживым и и совершенно некомпетентным. По мнению Трампа, Байден не позволил Украине дать отпор Владимиру Путину, а разрешил только обороняться.

"Как это сработало? Как бы то ни было, это война, которая НИКОГДА бы не началась, будь я президентом — НИКАКИХ ШАНСОВ. Впереди интересные времена!!!", – резюмировал Трамп.

По мнению CNN, риторика действующего главы Белого дома может задеть за живое Москву, которая считает любую поддержку украинских ударов по своей территории красной линией.

При администрации Байдена Украина придерживалась политики, запрещающей запуск американских ракет большой дальности по России. После того как в ноябре 2024 года это изменилось под давлением союзников США, Россия обновила свою ядерную доктрину, подтвердив, что будет рассматривать любое нападение на неё, поддержанное ядерной державой, как совместную атаку.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне открытого противоречия Кремля с Белым домом относительно планов двусторонней встречи лидеров Украины и России. Это свидетельствует о том, что Путин еще не дал согласия на такую ​​встречу.

Определенную роль сыграла и серия авиаударов по Украине, включая ракетную атаку на завод американской компании Flex в Мукачево, в результате которого пострадали по меньшей мере 15 человек. Ее уже назвали пощечиной Трампу от Путина.

Напомним, Путин потребовал от Украины отказаться от всего Донбасса, планов вступления в НАТО, сохранять нейтралитет и не допускать западные войска на территорию страны. Если Киев не отдаст всю территорию Донбасса, война будет продолжаться.