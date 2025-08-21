"Він все зрозумів": Зеленський на закритій зустрічі пояснив, що показував Трампу на карті у Білому домі

Зеленський розповів деталі розмови із Трампом

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що показував Трампу на карті у Білому домі. За його словами, американському лідеру було цікаво розібратися у ситуації.

Про це сказав Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, де був присутнім кореспондент "Телеграфу".

За його словами, українська сторона привезла на зустріч до Вашингтона багато візуальної інформації, щоб продемонструвати владі США реальний стан справ в Україні. Проте та карта, біля якої лідерів зафільмували у Білому домі, насправді була американська.

"Ми мали не тільки карту, ми мали багато інформації про викрадених українських дітей, про обставини, в яких перебувають наші військовополонені, багато візуальної інформації, багато інших даних. І, звичайно, в нас була карта з інформацією про відсоткову кількість територій, яка була окупована після 2014 року та після 2022 року. Коли ми приїхали, в них вже була своя карта. Я сказав, що хотів би продемонструвати, що зараз відбувається на полі бою. Для цього не потребую нашої карти, можу на вашій карті, бо я чудово розумію, яка обстановка: де ми є, про присутність на Донбасі, загалом на Сході, чому вони не можуть отримати ту чи іншу територію тощо", — сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що його пояснення були тривалими, але Трамп вислухав усе з цікавістю.

"Це були мої тривалі пояснення, але це був абсолютно нормальний діалог. Вони запитували мене по їхній карті. Я зазначив, що є певні помилки стосовно Донецької області. Там десь було написано, що 73 % області було окуповано, а я зазначив, що не 73 %, а 67 % чи 69%. В Сумській області окуповано лише 1 %.

Володимир Зеленський і Трамп

Президенту Трампу було цікаво почути деталі, ми багато говорили про Донбас, про Схід, в чому його важливість. Я зазначив, що якщо наші військові вийдуть з цієї території і вона буде окупована, то ми відкриємо тоді шлях на Харків. Я йому продемонстрував дороги до Дніпра – промислового центру України, одного з них. Я йому зазначив, що багато важливих аспектів тут є. Якщо ми говоримо просто про вихід зі Сходу, ми не можемо цього зробити. Але тут питання не тільки в Конституції, це питання про виживання нашої країни, і тут питання про найбільш сильні захисні рубежі, про відстані до промислових центрів. Якщо Путін отримає це, то він буде намагатися йти далі. Незалежно від того, чи щось підпише, чи не підпише", — розповів Зеленський.

Зеленський висловив упевненість, що Трамп зрозумів його.

На зустрічі з Трампом також порушувалася і тема Криму. Трамп вважає, що вихід України з нього у 2014 році був великою помилкою і що саме півострів став ключем для повномасштабної війни.

"І він сказав, що якщо б Обама не надав цю можливість, якщо Путін не зміг би окупувати Крим та частково Донбас, то він би не починав повномасштабну війну. Я сказав, що Путін мілітаризував Крим, підготував його для південної операції як плацдарм. Я сказав, що проблема полягала в тому, що коли Крим був окупований росіянами, ніхто – ані в Сполучених Штатах, ані у світі – не ввів сильних санкцій проти рф, які б реально впливали. Саме тому справжній тиск та справжні безпекові гарантії дуже важливі", — сказав український лідер.

Президент також пояснив, чому Китаю немає у гарантіях безпеки для України. За його словами, такі гаранти нам не потрібні.

"По-перше, Китай нам не допоміг зупинити цю війну від початку. По-друге, Китай допоміг Росії, відкривши ринок дронів. Третє: тут питання навіть не про військовослужбовців, які там присутні. Мова йде про Будапештський меморандум. Китай був серед цих підписантів, вони не зробили нічого, коли був окупований Крим. Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали Україні в той момент, коли нам дійсно це було потрібно після 24 лютого. Саме тому нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти.", — упевнений Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський допустив вибори в Україні та свою участь у них.