Трамп вирішив зачекати з зустріччю Путіна й Зеленського: ЗМІ назвали причину

Раніше Трамп стверджував, що може припинити війну за 24 години, але зараз визнає, що це значно складніше завдання

Президент США Дональд Трамп займає обережну позицію щодо врегулювання війни між Росією та Україною. Він наполягає, що подальший прогрес переговорів залежатиме насамперед від готовності двох сторін сісти за стіл переговорів.

Політик відмовився від негайної організації тристоронніх переговорів і наполягає на тому, щоб першим кроком стала зустріч президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Про це пише "The Guardian", посилаючись на власні джерела.

Лише після цього, підкреслюють у Білому домі, президент США готовий розглянути свою особисту участь у процесі. Сам Трамп у телефонному інтерв'ю раніше зазначав:

Я просто хочу побачити, що станеться на зустрічі. Тож вони (Путін і Зеленський — ред.) зараз її організовують, і ми побачимо, що станеться. Дональд Трамп

Хоча під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що здатний зупинити війну за 24 години, нині він визнає складність завдання.

Ключовим елементом перемовин залишаються гарантії безпеки для України. Лідер Вашингтона запропонував розглянути варіант американської підтримки у вигляді обміну розвідданими та, можливо, обмеженої авіаційної допомоги, однак виключив участь військ США на території України. Водночас Київ веде переговори щодо масштабної закупівлі американської зброї на десятки мільярдів доларів, а також пропонує постачати безпілотники до Сполучених Штатів.

Нагадаємо: президент РФ висловив готовність до зустрічі з президентом України під час телефонної розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом 18 серпня.

Остаточне місце переговорів наразі не визначене, проте ЗМІ заявляли, що Зеленський і Трамп більше схиляються до варіанту з Римом, натомість Путін віддає перевагу Швейцарії, зокрема Женеві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Путін заявив про готовність вести переговори з Зеленським, за умови, що всі ключові питання будуть заздалегідь опрацьовані.