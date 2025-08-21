Плювок у Трампа: про що говорить нова масована атака, коли чекати наступної і як США постраждали від неї

Путін знову показав своє справжнє обличчя

У ніч на 21 серпня Росія влаштувала чергову комбіновану повітряну атаку на Україну. Вона розставила багато чого по своїх місцях.

Своїм аналізом удару поділився відомий моніторинговий паблік "Николаевский Ванек".

Його автори зазначають, що під час нової атаки противник помітно спробував збільшити кількість ракет, що використовуються, а замість довбання в один об’єкт вирішив пустити трохи, але по кількох місцях.

"Частково атакували енергетику (не світло і не воду), частково цілилися по нібито "військових" об’єктах, які були "знищені" та "уражені" під час попередніх атак", — інформує він.

За даними Ванька, наступна така атака може статися ближче до суботи, але вона має бути вже слабшою. Окремо осінтери відзначили роботу нашої авіації у захисті неба в цій атаці, проте підкреслили, що те, що не вдалося ліквідувати, перетворилося на прильоти.

Один із таких, вважають експерти, був явною відповіддю Путіна Трампу.

"Удар по американському заводу це чисто відповідь "великій" брехні заокеанського президента, який стверджував, мовляв, якщо вони зайдуть з інвестиціями — ніхто їх чіпати не буде. Торкнули. Ще і як.

На полі бою підготовка до чергових БЗ та продовження активних бойових дій, у тилу триває робота і в нас, і в них. Наші кур’єри теж сьогодні попрацювали непогано по їхніх об’єктах, деталей поки не знаю, але знатиму", — кажуть осінтери і додають "у тих у кого "скоро все закінчиться" — вийдіть із зони рожевих окулярів і зрозумійте, що ця "політична гра", яку затіяла нова адміністрація "миротворців", вона не для нас"

Довідка: судячи з фото, йдеться, ймовірно, про підприємство Flex — американська компанія, великий контрактний виробник електроніки. В Україні підприємство компанії розташовувалося у Мукачеві.

У 2018 році Flex запустив у Мукачеві новий завод із лиття пластмаси. Flex була заснована в 1969 році і є однією з найбільших у світі компаній із виробництва електроніки. У компанії працює 172 тис. співробітників, вона має понад 100 виробничих майданчиків у 30 країнах світу.

Завод Flex

Прокоментував масштабну атаку також президент України Володимир Зеленський. Він також зазначив, що удар по американському підприємству – це показовий момент.

"Витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства на Закарпатті. Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово. Зараз на підприємстві ще гасять пожежу. Станом на цей час відомо про 15 людей, які постраждали від цього удару. Усім їм надано необхідну допомогу", — сказав президент.

