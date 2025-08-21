Продовжує стару стратегію. Експерт пояснив, чому Росія посилила обстріли України

З дня переговорів Трампа і Путіна на Алясці сталось дві масованих атаки

Масовані комбіновані атаки по Україні, зокрема і 21 серпня, — це не демонстрація сили Росії чи нова стратегія. З моменту зустрічі очільника РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа відбулось вже два великих удари.

Як розповів Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ, в етері телемарафону, Путін використовує свою стару стратегію. Росія продовжує залякувати українців, аби скорити до своїх "умов миру".

"Атаки по Україні — це демонстрація безсилля Путіна", — сказав Павло Лакійчук.

Наслідки удару по Мукачево

Він пояснив, що Путін не маючи серйозних успіхів на фронті чи у дипломатичному примусі України до капітації, продовжує свою стару стратегію. Росія залякує українців, намагаючись примусити прийняти "мир на умовах Кремля", який фактично дорівнює капітуляції.

Удар по Україні 21 серпня

Російські окупанти в ніч на 21 серпня влаштували чергову комбіновану атаку по Україні. Було запущено аеробалістичні ракети "Кинджал" та "Циркон", а також — "Калібр" та крилаті ракети Х-101 з літаків стратегічної авіації. Окрім цього, були ще й ударні дрони. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Луцьку, Львові, Мукачево, Дніпрі, Чернігові, Сумах та низці інших міст України.

Карта руху повітряних цілей 21 серпня

Попередня атака сталась у ніч на 19 серпня. Було запущено безпілотники та крилаті ракети Х-101. Окрім того, по Одеській та Полтавській областях вдарили балістикою. Головною мішенню атаки став Кременчук — його атакували десятки дронів, дві балістичні та п'ять крилатих ракет.

