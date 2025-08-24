Як і з інших актів саботажу проти України, звідси стирчать вуха "україноненависника" Елбріджа Колбі

Вже кілька місяців Пентагон блокує використання Україною американських ракет великої дальності ATACMS для ударів по Росії. Таким чином, Пентагон свідомо обмежує можливість України використовувати ці ракети у боротьби з тиловими потужностями Росії — що можна прирівняти до чергового акту саботажу.

Про це пише американське видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед чиновників США. Як і з інших актів саботажу проти України, звідси стирчать вуха "україноненависника" Елбріджа Колбі, голови політичного відділу Пентагону. Саме "політрук" американського міністерства оборони винний в тому, що Україна не може використовувати ATACMS для ударів по РФ.

Зокрема Колбі розробив процедуру, яка передбачає схвалення кожного (!) удару американськими ракетами по Росії на найвищому рівні у Пентагоні — у міністра оборони Піта Хегсета. Процедуру засекретили, оскільки її оприлюднення могло б викликати масштабний скандал. Щонайменше один раз Україна хотіла застосувати ATACMS по території Росії, але отримала відмову Хегсета.

Чиновники сказали виданню, що Пентагон відмовився надавати дозвіл нібито через те, що Білий дім намагався переконати Росію почати мирні переговори. Щобільше, окрім ударів ATACMS заблоковано удари британсько-французькими крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP. Вони отримують дані для наведення на ціль через американців.

"Ця політика фактично перекреслила рішення адміністрації Байдена дозволити Україні завдавати ударів по російській території", — зазначає видання.

Джерела газети конкретно підкреслили, що винний в цьому саме Елбрідж Колбі. Він відомий тим, що вважає головною ціллю США підготовку до протистояння з Китаєм. А заради цього Вашингтон, мовляв, може пожертвувати військовими зобов'язаннями США в інших регіонах світу. Проте також Колбі підозрюють в тому, що він фактично перебуває "на зарплаті" у Кремля — занадто часто його дії відкрито шкодили Україні та допомагали Росії. Зокрема, з саботажем з боку Колбі пов'язують короткострокове призупинення надання допомоги Україні на початку липня.

Окрім цього, нещодавно за ініціативи Колбі Пентагон вніс зміни до своєї політики, надавши сам собі право повертати зброю, призначену для України, назад на склади американської армії. В тому числі мова йде про озброєння, яке було виготовлено на замовлення уряду США спеціально для України — фактично, Пентагон дозволив собі привласнювати українську зброю. Рішення Пентагону прямо суперечить позиції та вказівкам Сенату США.