Рішення було прийнято ще на початку червня, але набуло чинності лише зараз

У США стурбувалися тим, що запаси боєприпасів до ППО та високоточної зброї вичерпуються. Тому було ухвалено рішення призупинити постачання цих типів озброєння Україні.

Про це повідомляє Politico із посиланням на свої джерела. Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено главою політичного управління Пентагону Елбріджем Колбі після перевірки запасів боєприпасів на складах.

Повідомляється, що після завершення перевірки у чиновників оборонного відомства США виникли побоювання, що кількість артилерійських снарядів, зенітних ракет і високоточних боєприпасів суттєво скоротилася.

Джерела видання повідомили, що спочатку рішення про призупинення частини допомоги, яку Україні обіцяли за правління адміністрації Джо Байдена, було ухвалено ще на початку червня. Однак силу рішення набирає лише зараз.

Нагадаємо, Колбі ще до вступу на посаду критикував виділення військової допомоги Україні. Він висловлював переконання, що Україна програє війну, сумнівався у реалістичності повернення Криму. Крім того, він висловлював сумнів у здатності армії США перемогти Росію, не кажучи вже про Китай.

Як повідомлялося раніше, аналітик Валерій Клочок розповів "Телеграфу", що для президента США Дональда Трампа важливо, щоб воєн не було за його каденції. Що буде після цього, його не цікавить.