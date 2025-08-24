Как и из других актов саботажа против Украины, отсюда торчат уши "украиноненавистника" Элбриджа Колби

Уже несколько месяцев Пентагон блокирует использование Украиной американских ракет большой дальности ATACMS для ударов по России. Таким образом, Пентагон сознательно ограничивает возможность Украины использовать эти ракеты в борьбе с тыловыми мощностями России, что можно приравнять к очередному акту саботажа.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди чиновников США. Как и из других актов саботажа против Украины, отсюда торчат уши "украиноненавистника" Элбриджа Колби, главы политического отдела Пентагона. Именно "политрук" американского министерства обороны виновен в том, что Украина не может использовать ATACMS для ударов по РФ.

В частности, Колби разработал процедуру, которая предусматривает одобрение каждого (!) удара американскими ракетами по России на самом высоком уровне в Пентагоне — у министра обороны Пита Хегсета. Процедуру засекретили, поскольку ее обнародование могло бы вызвать масштабный скандал. По меньшей мере, один раз Украина хотела применить ATACMS по территории России, но получила отказ Хегсета.

Чиновники сказали изданию, что Пентагон отказался давать разрешение якобы из-за того, что Белый дом пытался убедить Россию начать мирные переговоры. Более того, кроме ударов ATACMS заблокированы удары британско-французскими крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP. Они получают данные для наведения цели через американцев.

"Эта политика фактически перечеркнула решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по российской территории", — отмечает издание.

Источники газеты конкретно подчеркнули, что виноват в этом именно Элбридж Колби. Он известен тем, что считает главной целью США подготовку к противостоянию с Китаем. А ради этого Вашингтон, дескать, может пожертвовать военными обязательствами США в других регионах мира. Однако Колби подозревают в том, что он фактически находится "на зарплате" у Кремля — слишком часто его действия открыто вредили Украине и помогали России. В частности, с саботажем со стороны Колби связывают краткосрочную приостановку оказания помощи Украине в начале июля.

Кроме этого, недавно по инициативе Колби Пентагон внес изменения в свою политику, предоставив сам себе право возвращать оружие, предназначенное для Украины, обратно на склады американской армии. В том числе речь идет о вооружении, изготовленном по заказу правительства США специально для Украины — фактически Пентагон позволил себе присваивать украинское оружие. Решение Пентагона прямо противоречит позиции и указаниям Сената США.