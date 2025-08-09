США зможуть "красти" українську зброю: "україноненависники" в Пентагоні ухвалили шкідницькі зміни

До внесення шкідницьких змін причетний "україноненависник", голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі

Міністерство оборони США (Пентагон) внесло зміни до своєї політики, надавши само собі право повертати зброю, призначену для України, назад на склади американської армії. В тому числі мова йде про озброєння, яке було виготовлено на замовлення уряду США спеціально для України — фактично, Пентагон дозволив собі привласнювати українську зброю. Рішення Пентагону прямо суперечить позиції та вказівкам Сенату США.

Про це повідомляє CNN. За даними телеканалу, до внесення шкідницьких змін причетний "україноненависник", голова політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі, який вже неодноразово намагався зірвати постачання зброї Україні. Саме він підписав меморандум про внесення змін.

Колишній телеведучий Піт Хегсет, який був призначений міністром оборони після приходу Дональда Трампа до влади в США, схвалив ці зміни. При цьому під Хегсетом вже хитається крісло після минулого припинення постачань зброї Україні, а сенатори США вимагають розслідувати дії міністра.

Рішення Пентагону, яке пропхнули пентагонівський "політрук" та Хегсет, може призвести до того, що всупереч рішенням Конгресу США, мільярди доларів для України будуть привласнені міністерством та переспрямовані на поповнення запасів американського озброєння. При цьому Пентагон зможе привласнювати зброю, яку виготовляють безпосередньо в інтересах України за програмою USAI (Ініціатива зі сприяння безпеці України).

Джерела зазначили, що наразі не фіксувалося випадків перенаправлення призначеної для України зброї назад на американські склади. Проте Пентагон може привласнити української зброї на мільярди доларів — зокрема все те, що замовила адміністрація 46-го президента Джозефа Байдена та що повинно виготовлятися на американських заводах протягом найближчих місяців та років. Також незрозуміло, чи наважиться Пентагон привласнити зброю, яка буде виготовлена в інтересах України на ті 800 млн доларів, які закладені для допомоги Україні в бюджеті США на 2026 рік.

Дії Пентагону, зазначає телеканал, суперечать позиції Сенату. Сенатори включили до розгляду Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 положення, яке чітко фіксує випадки, коли Пентагон може повернути зброю для України: зброя ще не передана Києву та більше не потрібна для підтримки України в рамках USAI. Також міністр оборони повинен звітувати перед Конгресом перед кожним випадком вилучення — проте не схоже, що Хегсет налаштований це робити.

Щобільше, ще одна зміна, яку вдалося пропхати "україноненависникам" — розділення запасів зброї США на три категорії: "червоні", "жовті" та "зелені". Перші дві категорії охоплюють "дефіцитну зброю", для її передачі, або відправки тепер потрібне пряме схвалення Хегсета. Найгірше те, що в цю категорію Хегсет та Колбі примудрилися занести ракети-перехоплювачі для зенітних ракетних комплексів Patriot. Припускається, що це своєрідна "відповідь" Хегсета та його оточення на наказ Трампа відновити постачання боєприпасів для ППО Україні.

Нагадаємо, що ввечері 1 липня стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа заморозила військову допомогу США Україні, яка була виділена ще за Байдена. Спочатку у Білому домі підтвердили, що таке рішення прийнято, але побачивши розмах скандалу, різко "дали задню" та спростували, що повністю припинили постачання зброї Україні. Після цього довелося виправдовуватися й Пентагону – щоправда, там спробували захистити рішення Хегсета.

Нагадаємо, 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. Після розмови США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS. Також Трамп наказав терміново відновити постачання Україні боєприпасів для Patriot.