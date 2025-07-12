Підставив президента: в США сенатори вимагають розслідування стосовно дій голови Пентагону щодо України

Більшість сенаторів дотримуються думки, що Хегсет та декілька його чиновників навмисне обійшли Трампа

Міністру оборони США Піту Хегсету, якого вважають причетним до призупинення постачань Україні військової допомоги, загрожує розслідування його дій. Сенатори від Республіканської партії у Конгресі, які дотримуються сторони президента Дональда Трампа, вимагають розслідувати діяльність міністра, оскільки в них існує підозра, що Хегсет призупинив допомогу союзникам США без схвалення голови держави.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на власні джерела в Республіканській партії. Попри вимоги розслідування, думка сенаторів щодо інциденту з призупиненням допомоги розділилася.

Так, одна група вважає, що Хегсет та Трамп просто "не зрозуміли" один одного. Міністр наказав призупинити постачання, оскільки не знав, чи планує Трамп щось робити із цим озброєнням. Проте більшість сенаторів дотримуються думки, що Хегсет та декілька його чиновників, в тому числі Елбрідж Колбі, навмисне діяли так, щоб обійти рішення Трампа. Оскільки тільки президент, як головнокомандувач, може ухвалити припинення допомоги союзникам.

"Це серйозна проблема, яку необхідно буде вирішити… Почути, що, можливо, були й інші призупинення допомоги, або що це призупинення тривало довше, ніж будь-хто з нас знає – для мене це тривожно. Йдеться не про продаж стрілецької зброї якійсь африканській країні, а про Україну", – сказав один із сенаторів, коментуючи другий варіант.

Ще одне джерело серед помічників сенаторів сказало виданню, що рішення Хегсета, чим би воно не було продиктовано, стало "явно невдалим рішенням за багатьма параметрами". Інцидент не тільки показав бардак у владі США, він завдав серйозної шкоди репутації як Трампа, так і Сполучених Штатів загалом.

Інший співрозмовник видання запевнив, що саме тому можна вважати, що Трамп не причетний до рішення щодо призупинки допомоги. Річ у тім, що президент США планував подати завершення саміту НАТО в Гаазі, яке було для нього вкрай гарним, як перемогу. Негативні заголовки у ЗМІ через припинення допомоги Україні та критика з усіх боків дуже сильно вдарили по ефекту від саміту, змазавши його.

Зазначимо, за повідомленнями ЗМІ, президент США Дональд Трамп вперше використає президентські повноваження (PDA), щоб надіслати Україні військову допомогу. Його попередник, Джозеф Байден, використовував саме цей шлях передачі Україні необхідної зброї та боєприпасів. А кілька днів тому, також за даними ЗМІ, США відновили постачання Україні частини критично важливих боєприпасів. Мова йде про артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів та ракети GMLRS для систем реактивної артилерії M142 HIMARS.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент США має реальну можливість відновити постачання зброї Україні, включаючи ракети Patriot. Трамп зазначив, що може це зробити, оскільки особисто не припиняв допомогу Україні, а призупинення було пов’язане з рішенням глави Пентагону. Саме міністр оборони Піт Хегсет 1 липня наказав призупинити постачання зброї.

Нагадаємо, 4 липня відбулась телефонна розмова Трампа і Зеленського. Вона тривала 40 хвилин. ЗМІ та експерти припустили, що за підсумками розмови Трамп цілком може відновити постачання зброї Україні, зокрема і ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. А прем'єр Італії Джорджа Мелоні, яка має з Трампом добрі стосунки, спростувала припинення допомоги – за її словами, мова йде про перегляд постачань, а не про повну зупинку.