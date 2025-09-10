Рус

"Це моя перша світова війна, я хвилююся": українці підірвали соцмережі мемами після атаки на Польщу

Марта Іваненко
Наліт дронів у Польщі породив у соцмережах меми про "Третю Світову війну"
Наліт дронів у Польщі породив у соцмережах меми про "Третю Світову війну". Фото Unsplash, Getty Images/колаж "Телеграфу"

"Друга Світова війна теж із Польщі почалася", — іронічно коментують українці в мережі

Дрони-камікадзе "Шахеди" у Польщі спровокували справжній шквал реакцій у соцмережах. Українці з гумором відреагували на новину про те, що російські безпілотники під час атаки на Україну були спрямовані в бік сусідньої країни.

Тема, яка викликає серйозне занепокоєння, в українському медіапросторі перетворилася на хвилю мемів про "можливий початок Третьої світової". "Телеграф" відібрав найяскравіші з них.

Мережу заполонили іронічні відео та жарти, у яких користувачі обігрують ідею "своєї першої світової війни".

"У зв'язку з нещодавніми подіями. Це моя перша світова війна, підтримайте, будь ласка, трошки хвилююсь", — йдеться в низці підписів до відео.

Ще одне відео передає сумніви та побоювання українців, зокрема тих, що виїхали до Польщі під час війни. "А що по новинах всюди? Куди бігти?", — запитує одна блогерка.

А таким мемом зранку 10 вересня українців "розбудили":

У мережі активно поширюють і саркастичні коментарі. Один користувач навіть нагадав історичний контекст:

"Друга Світова війна теж із Польщі почалася".

Як бачимо, українці навіть у важкі часи знаходять спосіб реагувати на загрози через гумор.

Атака безпілотників у Польщі — що відомо

Під час масованої ракетно-дронової атаки на Україну 10 вересня частина російських БПЛА залетіла на територію Польщі. У кількох регіонах країни оголошували повітряну тривогу, а сили протиповітряної оборони були приведені в дію. Згодом речниця міністра внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька повідомила, що на території країни виявили 7 дронів та, ймовірно, уламки однієї ракети. У мережі також з'явилися фото, які зафіксували дрони типу "Гербера" — це апарати-приманки, які можуть мати бойову частину, проте значно меншу за потужністю, ніж у "Шахедів".

Інцидент обговорювався на екстреному засіданні уряду Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що немає підстав для паніки, і закликав громадян зберігати спокій.

Один із БПЛА або його уламки впав на житловий будинок у селі Вирики на Люблінщині, пошкодивши дах та автомобіль, а ще фрагменти були знайдені поблизу цвинтаря в Чешниках Замойського повіту. Постраждалих унаслідок інцидентів немає. У найбільш небезпечних районах країни резервісти з'явилися для виконання завдань Сил територіальної оборони.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що безпілотники, які залетіли до Польщі, стали причиною не лише тривоги серед поляків, а й цілої хвилі жартів та мемів в українському медіапросторі. Користувачі пригадали і тему ухилянтів, і конфлікти через зернову кризу з перекриттям доріг, і труднощі з постачанням зброї.

#Польща #Росія #Соцмережі #Гумор #БПЛА #Меми