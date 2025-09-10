"Было две цели": в Европарламенте прокомментировали налет российских дронов на Польшу

Выяснение деталей российской провокации продолжается

В среду, 10 сентября, российские дроны нарушили воздушное пространство Польши — один из выпущенных БПЛА повредил жилой дом и автомобиль в одном из польских сел. В НАТО уже провели первые консультации по поводу инцидента. Полная оценка случившегося продолжается.

В интервью корреспонденту "Телеграфа" депутат Европейского парламента от Венгрии Чаба Молнар (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов) высказал мнение, что Россия этой атакой преследовала две цели.

"Единственный, кто знает, что произошло, — это, думаю, Путин. Но, не имея всей подробной информации, я вынужден думать, что это было преднамеренно. Потому что это очень легко и вполне вписывается в шаблон действий россиян. Я считаю, что эта атака имела две цели. И я должен сказать, что это была атака. С одной стороны — это была агрессия. С другой стороны — тест. Тестирование решимости и оборонных способностей не только польского правительства и польской армии, но и всей системы НАТО", — сказал Молнар и добавил, что союзники продемонстрировали сильный ответ.

"Мы, НАТО, показали Путину: "Ребята, не связывайся с нами, потому что у нас есть возможности защитить себя", — добавил европарламентарий.

Как отметил ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, система противовоздушной обороны Альянса "была активирована и успешно обеспечила защиту". Вместе с Польшей к сбитию дронов были привлечены несколько союзников. Это включало польские F-16, нидерландские F-35, итальянские AWACS, многоцелевые танкеры-транспортеры НАТО и немецкие комплексы Patriot.

"Я не хочу делать никаких категорических заявлений, потому что мы должны узнать больше деталей. Польское правительство задействовало четвертую статью НАТО. Поэтому состоится заседание Североатлантического совета. И после этого заседания, думаю, у нас будет больше информации. Но я уверен, что мы должны послать очень четкие и недвусмысленные сигналы российскому правительству, что это неприемлемо, и мы будем защищаться. И, конечно, Европейский Союз, все союзники, особенно Соединенные Штаты, должны продолжать поддерживать Украину, чтобы противодействовать такого рода угрозам", — подытожил Чаба Молнар.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки на Украину часть российских БПЛА пересекла границу Польши. В нескольких регионах была объявлена воздушная тревога, а ПВО была приведена в готовность. Спикер МВД Польши Каролина Галецкая рассказала об обнаружении 7 дронов и, вероятно, обломков одной ракеты.