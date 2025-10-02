Стало відомо, де і коли буде новий "Рамштайн"

Україна потребує $120 млрд на оборону у 2026, засідання у форматі "Рамштайн" має торкнутися цього питання

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 жовтня у Брюсселі. Подія відбудеться у штаб-квартирі НАТО та збере представників країн-партнерів України.

Що потрібно знати

Сполучене Королівство та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО Текст офіційного анонсу

Зустріч "Рамштайну" відбудеться одночасно з нарадою міністрів оборони країн-членів Альянсу. Загалом в форматі "Рамштайн" беруть участь понад 50 країн. Основна мета — координація військової допомоги Україні. Попередня зустріч відбулась 10 вересня.

На ній Україна обговорювала з партнерами фінансування придбання зброї в США, розширення виробництва дронів та систем ППО. Партнери зокрема засвідчили готовність фінансувати програму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List або Пріоритетний список потреб України), за якою придбання американської зброї для Києва фінансують європейські союзники.

"Телеграф" детальніше розповідав про неї в матеріалі: Як адміністрація Трампа продає зброю для України, та хто за це платить: розповідаємо ексклюзивні деталі про PURL

Раніше "Телеграф" також розповідав про потреби України на оборону у 2026 році. Їх оцінюють у $120 млрд. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила: з $120 млрд половину покриє держбюджет, а ще $60 млрд мають надати міжнародні партнери через програми "Рамштайн", PURL, SAFE чи "данську модель".