Стало известно, где и когда будет новый "Рамштайн"

Украина нуждается в $120 млрд на оборону в 2026, заседание в формате "Рамштайн" должно затронуть этот вопрос

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" запланировано на 15 октября в Брюсселе. Событие состоится в штаб-квартире НАТО и соберет представителей стран-партнеров Украины.

Что нужно знать

Заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") запланировано на 15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Встреча совпадает с совещанием министров обороны стран-членов Альянса

Предыдущий "Рамштайн" состоялся 10 сентября и был посвящен финансированию приобретения оружия в США, производству дронов и развитию систем ПВО

Соединенное Королевство и Германия созовут заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО Текст официального анонса

Встреча "Рамштайна" состоится одновременно с совещанием министров обороны стран-членов Альянса. Всего в формате "Рамштайн" участвует более 50 стран. Основная цель – координация военной помощи Украине. Предыдущая встреча прошла 10 сентября.

На ней Украина обсуждала с партнерами финансирование приобретения оружия в США, расширение производства дронов и систем ПВО. Партнеры засвидетельствовали готовность финансировать программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List или Приоритетный список потребностей Украины), по которой приобретение американского оружия для Киева финансируют европейские союзники.

"Телеграф" подробнее рассказывал о ней в материале: Как администрация Трампа продает оружие для Украины, и кто за это платит: рассказываем эксклюзивные детали о PURL

Ранее "Телеграф" также рассказывал о потребностях Украины в обороне в 2026 году. Их оценивают в $120 млрд. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа пояснила: из $120 млрд половину покроет госбюджет, а еще $60 млрд должны предоставить международные партнеры через программы "Рамштайн", PURL, SAFE или "датскую модель".