Вихваляння Путіна і не більше? Чому не варто боятись "Буревісника"

Росія, за словами Ступака, намагається довести, що здатна створити щось, чого не має решта світу

Розвідка Норвегії заявила, що Росія нібито провела випробування ракети з ядерним двигуном "Буревісник", запустивши її з архіпелагу Нова Земля у Баренцевому морі. Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов похвалився, що ракета летіла 15 годин, подолавши за цей час 14 тисяч км.

Утім, у розмові з "Телеграфом" колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак зазначив, що подібні заяви є "повною маячнею". Він детально пояснив, що стоїть за цими ядерними амбіціями Кремля.

Що треба знати

Росія заявила, що ракета "Буревісник" летіла 15 годин і подолала 14 тисяч кілометрів

Заявлені характеристики не перевищують показники звичайних крилатих ракет.

Експерт упевнений, що проєкт є "димовою завісою" для розпилу коштів із військового бюджету РФ

Експерт зазначив, що ракета "Буревісник", по класифікації НАТО — SSC-X-9 Skyfall, у середньому пролетіла приблизно тисячу кілометрів на годину на висоті до 200 метрів. Але усі російські крилаті ракети, які запускають по Україні, летять майже на такій же самій висоті, тому тут нічого нового, наголошує Іван Ступак.

Характеристики ракети

Окрім того, заявлена швидкість ракети становить 1300 кілометрів на годину, але навіть радянські винищувачі літають набагато швидше, не кажучи вже про західні аналоги.

Єдиним незвичайним моментом у ракеті є якась неперевершена ядерна установка, яка дозволяє "Буревіснику" місяцями літати в повітряному просторі, тому ніхто не знатиме, куди вона впаде, наголосив колишній співробітник СБУ.

Росія має один з найбільших у світі ядерних арсеналів, який налічує приблизно 5 тисяч боєголовок й цього більш ніж достатньо, щоб земну кулю знищити декілька разів поспіль, а рештки запустити на орбіту Сатурна, пожартував експерт. Тому останні заяви РФ він характеризує як "вимахування", яким Кремль намагався показати, що Росія здатна робити речі, яких немає у всьому світі.

У 60-х роках минулого століття американці намагалися зробити ракету, яка могла літати у повітрі місяцями, але існує проблема ядерного реактора, який залишає за собою помітний з супутників слід.

Цю ракету можна порівняти з крейсером "Адмірал Кузнєцов", який йшов по Середземному морю, а за ним тягнувся величезний стовп чорного-чорного диму.

"От такою ж самою непомітною є ця ракета", — констатує Іван Ступак.

Окрім того, наголосив він, під такі важливі величезні проєкти у РФ завжди відбувається розпил грошей. На наступний рік у Російській Федерації заплановано у бюджеті на військові та інші витрати сума еквівалентна 177 мільярдам євро. А це, як вважає ексспівробітник СБУ, є ласим шматком для корупціонерів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що крилату ядерну ракету 9М730 "Буревісник" вже охрестили літаючим Чорнобилем. Й боятися її, у першу чергу, потрібно самим росіянам.