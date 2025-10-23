Масштабний удар: США ввели санкції проти "Роснєфті" та "Лукойла", біржа відреагувала обвалом (оновлено)

Масштабний санкційний удар "прилетів" по двох головних нафтових компаніях РФ — "Роснєфті" та "Лукойлу"

Міністерство фінансів США майже одночасно із заявою президента США Дональда Трампа щодо скасування саміту в Будапешті оголосило про нові масштабні санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснєфть" та "Лукойл". Російська біржа вже відреагувала падінням.

Що треба знати:

В Мінфіні США заявили, що нові санкції — вина Путіна, який не хоче припиняти війну в Україні

Під обмеження потрапили "Роснєфть" та "Лукойл", а також усі їхні дочірні структури, їхні активи в США будуть знерухомлені, а транзакції з ними заборонені

Російська біржа відреагувала обвалом, акції обох компаній сильно подешевшали

Як сказано в офіційному повідомленні Мінфіну США, причина нових санкцій — це небажання російського правителя Володимира Путіна припиняти війну в Україні. Тепер йому доведеться заплатити за це, оскільки дві найбільші російські компанії, які торгують нафтою, повністю підпадають під санкції.

"З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів США вводить санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують військову машину Кремля. Міністерство фінансів готове вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа з припинення чергової війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій", — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Хто потрапив під нові санкції

Перш за все, обмеження ввели проти головних компаній — "Роснєфть" та "Лукойл". Також під обмеження потрапили усі їхні дочірні структури, компанії та фірми. Усі активи зазначених компаній в США буде знерухомлено. Будь-які транзакції з ними суворо заборонені. Список компаній, що потрапили під санкції, в Мінфіні опублікували окремим додатком:

Серед дочірніх структур обох компаній — багато НПЗ, які вже неодноразово потрапляли під удари українських безпілотників. Тепер нафтозаводи, які вже й так перетворилися на "грошовий пилосос" замість наповнення бюджету, отримали удар з іншого боку. Російська біржа відреагувала на санкції моментально — акції "Роснєфті" та "Лукойлу" обвалилися.

Трамп: "Ми довго чекали"

Президент США Дональд Трамп прокоментував нові санкції проти РФ, сказавши, що США "довго чекали" цього моменту. Вашингтон закликає Кремль припинити дуркувати та погодитися на припинення вогню негайно.

"Я відчув, що час настав, ми довго чекали. Міністерство фінансів запроваджує санкції проти великих російських нафтових компаній та закликає Москву негайно погодитися на припинення вогню", — сказав він під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також Трамп висловив сподівання, що санкції "не протримаються довго". На його думку, Путін після такого масштабного удару буде "готовий до переговорів", щоб укласти мирну угоду.

"Сьогодні дуже важливий день із погляду того, що ми робимо. Подивіться, це величезні санкції. Вони дуже серйозні. Це проти їхніх двох найбільших нафтових компаній. І ми сподіваємось, що вони не протримаються довго. Ми сподіваємося, що війну буде врегульовано… Я завжди відчував, що він хотів усе, а не частину. Але я думаю, тепер він готовий трохи більше до переговорів, і я думаю, він готовий укласти угоду", — сказав він.

Бессент при цьому ще ввечері 22 жовтня анонсував нові санкції проти Росії. Він пояснив, що президент Трамп намагався вирішити все за допомогою дипломатії та переговорів, але його співрозмовники у Кремлі, схоже, не розуміють доброї мови.

"Президент Путін не підійшов до переговорів чесно та відкрито, як ми сподівалися. Переговори відбувалися на Алясці. Президент Трамп вийшов із них, коли зрозумів, що процес не рухається вперед… Тому або сьогодні ввечері або завтра вранці ми оголосимо про суттєве посилення санкцій проти Росії. Я не можу розкривати точних заходів, але можу сказати, що це будуть одні з наймасштабніших санкцій, які ми будь-коли вводили проти Російської Федерації", — пояснив він.

Дронові санкції України

Україна з серпня 2025 року влаштувала російським нафтопереробним заводам "ніч довгих вогнів". За даними командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберта "Мадяра" Бровді, нафтопереробна галузь РФ через атаки втратила 21% потужностей. За іншими даними, зупинилося щонайменше 17% НПЗ у Росії — що рівноцінно понад мільйону барелів нафти на добу. Це дуже сильний удар по російській нафтопереробці та російській кишені.

Постійні удари дронів по НПЗ росіян призводять до серйозного розбалансування економіки країни-агресора, руйнації логістичних економічних ланцюжків і втрати надходжень до бюджету. Ба більше, відремонтувати більшість постраждалих заводів — ціла історія, оскільки отримати західне обладнання, яке стоїть на НПЗ неможливо через санкції.

Таким чином, зараз склалася унікальна ситуація, коли Росія, яка ще недавно гордо називала себе світовою "бензоколонкою", після ударів "добрих" дронів по НПЗ змушена просити пальне у сусідів. Наприклад, Білорусь у вересні наростила експорт бензину до РФ у чотири рази порівняно з серпнем — до 49 тисяч тонн. Ще 33 тисячі тонн дизельного пального пішли тим самим маршрутом.