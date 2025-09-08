"Єдина мова, яку розуміє Путін – сила": Джонсон закликав Захід передати Україні активи РФ і посилити санкції

Борис Джонсон назвав основні кроки, які має зробити захід, щоби підтримати перемогу України

Борис Джонсон закликав Захід до жорсткіших санкцій проти Росії та передачі Україні заморожених російських активів. Колишній прем’єр-міністр Великої Британії зробив цю заяву під час "Саміту Свободи" в Лондоні, який проходить за підтримки National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI).

Про це повідомили на Facebook-сторінці асоціації. У своєму виступі Джонсон заявив, що стратегічно Росія вже програла війну та не здатна зламати опір українського народу. Він рішуче засудив ракетні удари по цивільних об’єктах, згадавши про загибель жінки та її дитини у Києві внаслідок атаки дрона-камікадзе "шахед".

Політик закликав країни Заходу не шукати компромісів із Кремлем і не піддаватися ілюзіям щодо можливості домовленостей із Путіним.

Єдина мова, яку Путін розуміє, — це сила Борис Джонсон

Виступ Бориса Джонсона на "Саміті Свободи" у Лондоні

Він підкреслив, що Москва продовжує війну не через перспективу перемоги, а з міркувань політичного виживання чинного режиму. За словами Джонсона, за три з половиною роки повномасштабного вторгнення Росія захопила менш як 20% території України, водночас втративши близько мільйона військових.

Серед конкретних кроків, які, на його думку, має зробити Захід, Джонсон назвав запровадження ширших вторинних санкцій, зокрема проти посередників у торгівлі російською нафтою. Він звернув увагу на зростання частки Індії та Китаю у закупівлях енергоносіїв РФ і закликав ліквідувати "тіньовий флот", який забезпечує постачання палива.

Окрему увагу він приділив питанню російських активів, заморожених у міжнародних фінансових установах.

Це абсолютно легально. Якщо українці використають ці кошти для створення чи купівлі зброї — тим краще Борис Джонсон

Він підкреслив, що найефективніший шлях до завершення війни — це посилення української здатності до спротиву.

