Живуть на Манхеттені в елітній квартирі? Що відомо про дружину та дітей Умєрова, навколо якого спалахнув скандал

Секретар РНБО потрапив у скандал, пов’язаний із поверненням в Україну

Рустем Умєров – колишній міністр оборони України, а нині секретар Ради національної безпеки та оборони. Днями з’явилися чутки, що він, перебуваючи за кордоном, нібито заявив, що не повертатиметься. Цю інформацію швидко спростували в Офісі президента, зазначивши, що зараз Умєров у США у відрядженні і незабаром повернеться до Києва.

"Телеграф" на тлі цього скандалу вирішив з’ясувати, що відомо про родину Рустема Умєрова, яка, ймовірно, живе у США.

Рустем Умєров — що відомо про його дружину та дітей

Рустем Умєров, враховуючи його посади та громадську діяльність під час війни в Україні, ретельно приховує своє особисте життя. Про його сім’ю дуже мало інформації у відкритому доступі.

Фото: Getty Images

Відомо, що дружину Умєрова звуть Лейля Сеїт-Ягья Киз. Є інформація, що вона працює у інвестиційній компанії Astem Ventures. У шлюбі у них народилося троє дітей — дочки 9 та 3 років і син 11 років. Усі вони зараз проживають у США в елітній квартирі на Манхеттені, яку орендують.

Нерухомість Умєрова у США

У вересні 2025 року Центр протидії корупції (ЦПК) опублікував розслідування, в якому йдеться, що сім’я секретаря РНБО Умєрова має в своєму розпорядженні вісім елітних об’єктів нерухомості в США.

Фото: Getty Images

Зокрема, у матеріалах розслідування значиться, що йдеться про три квартири у Флориді, одну – у Нью-Йорку (на Манхеттені) та чотири віли поблизу Майамі. Згідно з декларацією самого Рустема Умєрова за 2024 рік, його 34-річна дружина Лейля Умєрова та троє їхніх спільних дітей проживають у США.

У матеріалах ЦПК також зазначається, що з 1 жовтня 2019 року дружина Умєрова орендує квартиру площею 137,4 м2. Цією нерухомістю, за даними декларації, користуються також сам екс-міністр оборони та троє його дітей.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що Рустем Умєров категорично відреагував на звинувачення САП. Що відомо про скандал Міндічгейт.