Живут на Манхэттене в элитной квартире? Что известно о жене и детях Умерова, вокруг которого разгорелся скандал

Секретарь СНБО попал в скандал, связанный с возвращением в Украину

Рустем Умеров — бывший министр обороны Украины, а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны. На днях появились слухи, что он, находясь за границей, якобы заявил, что не будет возвращаться. Эту информацию быстро опровергли в Офисе президента, отметив, что сейчас Умеров в США в командировке и скоро вернется в Киев.

"Телеграф" на фоне этого скандала решил выяснить, что известно о семье Рустема Умерова, которая вероятно живет в США.

Рустем Умеров — что известно о его жене и детях

Рустем Умеров, учитывая его должности и общественную деятельность во время войны в Украине, тщательно скрывает свою личную жизнь. О его семье крайне мало информации в открытом доступе.

Фото: Getty Images

Известно, что жену Умерова зовут Лейля Сеит-Ягья Кызы. Есть информация, что она работает в инвестиционной компании Astem Ventures. В браке у них родились трое детей — дочери 9 и 3 лет и сын 11 лет. Все они сейчас проживают в США в элитной квартире на Манхэттене, которую арендуют.

Недвижимость Умерова в США

В сентябре 2025 года Центр противодействия коррупции (ЦПК) опубликовал расследование, в котором говорится, что семья секретаря СНБО Умерова располагает восемью элитными объектами недвижимости в США.

Фото: Getty Images

В частности, в материалах расследования значится, что речь идет о трех квартирах во Флориде, одной – в Нью-Йорке (на Манхэттене) и четырех виллах вблизи Майами. Согласно декларации самого Рустема Умерова за 2024 год, его 34-летняя жена Лейля Умерова и трое их общих детей проживают в США.

В материалах ЦПК также отмечается, что с 1 октября 2019 года жена Умерова арендует квартиру площадью 137,4 м2. Этой недвижимостью, по данным декларации, пользуются также сам экс-министр обороны и трое его детей.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Рустем Умеров категорически отреагировал на обвинения САП. Что известно о скандале Миндичгейт.