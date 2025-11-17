Різниця всього три сантиметри? На фото Зеленського і Макрона помітили дивну особливість

Два президенти зустрілися в Парижі та підписали важливий документ

У понеділок, 17 листопада, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Парижі. Там він зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. У рамках цієї аудієнції глави держав підписали важливу угоду.

"Телеграф" помітив дивну особливість на спільних фото із зустрічі Зеленського та Макрона у Парижі.

Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном. Фото: Getty Images

Як виявилося, у президентів України та Франції є велика різниця у зрості. Зеленський візуально нижче Макрона, як мінімум сантиметрів на 10, і на свіжих фото з Парижа це дуже впадає у вічі. При цьому, якщо вірити мережі, різниця в зрості у них лише три сантиметри.

Президенти підписали історичну угоду. Фото: Getty Images

За даними з мережі, зріст Володимира Зеленського становить 170 сантиметрів. У той же час зріст Еммануеля Макрона — 173 сантиметри. Однак насправді виглядає так, що французький президент вищий за українського на 7-10 см.

Франція допомагатиме посилювати обороноздатність України. Фото: Getty Images

Зазначимо, що на своїй сторінці в соцмережі Х Володимир Зеленський раніше анонсував укладання угоди, згідно з якою Париж поставлятиме Києву засоби ППО, військові літаки та ракети. Пізніше з’явилася інформація, що ця угода, спрямована на посилення обороноздатності України, була підписана двома президентами.

