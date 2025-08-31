Безугла зробила нову заяву про зиму в Україні і розлютила українців

Українці не стримують емоцій

Народна депутатка Марʼяна Безугла в кінці літа вийшла з новою заявою. Вона зробила прогноз на зиму.

Про це Безугла писала на своїй сторінці у Телеграм. За її словами, українцям варто готуватись до блекауту та важкої зими.

Сьогодні останній день літа 2025. Готуйтесь до блекауту і важкої зими, написала Безугла

Разом із заявою вона опублікувала фото. На ньому помітно, як депутатка позує біля дерева на тлі сільської місцевості. Безугла стоїть на польовій дорозі поруч із зеленими полями.

Реакція суспільства на заяву Безуглої

Ця заява швидко розлетілась у соціальних мережах і викликала бурхливу реакцію користувачів. Люди висловили своє невдоволення тим, що депутатка знову вийшла до суспільства з черговою тривожною заявою.

Багато користувачів обурились тим, що Безугла постійно лякає людей різними прогнозами замість конструктивної роботи. Громадяни вважають, що такі заяви лише додають паніки в суспільстві, яке і так переживає важкі часи.

У коментарях під постом інших ресурсів, які поширили її заяву, користувачі відповідали депутатці дуже грубо, висловлюючи роздратування. Люди закликали Безуглу припинити це страхітництво.

