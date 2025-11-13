"Називали божевільною". Безугла розповіла про свій діагноз та як з ним живе

Цей синдром входить в одне з п'яти загальних порушень розвитку

Нардепка Мар'яна Безугла вперше в інтерв'ю заговорила про свій діагноз, а саме розлад аутичного спектра (РАС). На деякі питання вона відмовилась дати відповідь, але як працює її мозок пояснила.

Що треба знати:

У Безуглої діагностовано синдром Аспергера

Він характеризується серйозними труднощами в соціальній взаємодії і не тільки

Синдром Аспергера також мають Ілон Маск, актор Ентоні Гопкінс, Грета Тунберг та режисери Стенлі Кубрик і Тім Бертон

Як розповідала Безугла в інтерв'ю "У ліжку", даний синдром фактично не вважається хворобою, це лише розлад розвитку. Однак він має досить широкий спектр та певним чином змінює мислення та автоматику дій.

Мар'яна Безугла

Нардепка каже, що чимало людей починають лякатись, коли вона розповідає про свій синдром, тому робить це обережно. Адже чимало разів її називали через це божевільною. Синдром Аспергера — це не психічна хвороба, а розлад діяльності нервової системи.

"Будь-який мій рух, дія: чи то погляд, робота рук, — усе я роблю усвідомлено. Тобто фактично у мене в голові є каталог дій, з яких я щоразу обираю потрібні. Я ніби комп'ютер з алгоритмами", — каже Безугла.

За її словами, люди без синдрому Аспергера виконують дії неусвідомлено, автоматично, а з ним, як машини, які працюють за внутрішнім алгоритмом. З певного погляду це виглядає складно та не природно, але РАС вроджений. Виходить, що людина вчиться з ними жити з дитинства.

Нардепка відмовилась відповісти, коли і в якому віці їй діагностували хворобу. Але на початку розмови сказала, що "мені зараз не 15, тобто сьогодні мій діагноз не назвали б хворобою". Враховуючи це можна припустити, що про наявність синдрому Аспергера Безугла почула в підлітковому віці.

"У мене це (поведінка — ред.) набір скриптів. Каталог, з якого я постійно усвідомлено вибираю дії і змінюю їх, змінюю, змінюю і з часом, з досвідом життєвим цей каталог стає все ширше. Я колись казала, що люди при народженні отримують книгу по соціальних навичках і по всій цій взаємодії, а от ми (люди з синдромом — ред.) отримуємо пусту книгу", — додає депутатка.

За її словами, спектр дій за синдрому Аспергера досить широкий — від сильної патології до повної норми. Окремо вона виділила зоровий контакт, який назвала однією з найважчих навичок.

Для довідки

Синдром Аспергера — одне з п'яти загальних порушень розвитку. Він характеризується серйозними труднощами в соціальній взаємодії, обмеженим, стереотипним, повторюваним репертуаром поглядів і занять. Синдром іноді називають формою високофункціонального аутизму.

Як працює мозок за синдрома Аспергера

Особи із синдромом Аспергера в популяції трапляються рідко, й вони не схожі на розумово відсталих, адже володіють, як мінімум, нормальним або ж високим інтелектом, але нестандартними чи слаборозвиненими соціальними здібностями. Часто через це їхні емоції та соціальний розвиток, а також інтеграція відбуваються зазвичай пізніше. Синдром часто характеризується також вираженою незграбністю.

