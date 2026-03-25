Садовий дорікнув Мадяру через роботу ППО та отримав жорстку відповідь. Як часто насправді атакують Львів

Олена Руденко
Андрій Садовий та Роберт Бровді Новина оновлена 25 березня 2026, 09:43
Андрій Садовий та Роберт Бровді. Фото Колаж "Телеграф"

З початку року дрони долетіли до міста Лева тричі й лише раз наробили великої шкоди

Мер Львова Андрій Садовий, коментуючи масований удар безпілотниками по Львову 24 березня, заявив, що щодо того, чому ворожі "шахеди" змогли долетіти до міста і не були збиті раніше, "питання є до всіх". Йому різко відповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр".

Що сказав Садовий

Садовий зробив своє зауваження у коментарі виданню Новини.LIVE. Він додав, що Львів постійно закуповує засоби протидії атакам для військових, у тому числі антидронові системи.

Ми левову долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому я думаю, що питань дуже багато є до всіх, — зазначив мер Львова

Що йому відповів "Мадяр"

Роберт Бровді почав з того, що обстріли російськими дронами відбуваються постійно, і у березні не було жодної доби, щоб у небі над Україною літало менше 100 російських "шахедів" чи "гераней". Він додав, що в окремі ночі ворожих безпілотників було 400-500.

А насправді, чого ж вони, дрони РФ, долітають до Львова? Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця "маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…" припиніть, зробіть ласку. 15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%, — написав "Мадяр"

Роберт Бровді (Мадяр)

Він додав, що "не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воїнів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують". Хоча звісно, є над чим працювати, додав військовий.

Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно, — написав Бровді

Як часто дрони долітають до Львова

Ворожі БПЛА насправді дістаються до Львова нечасто. З початку 2026 року російські безпілотники лише тричі долетіли до Львова. Це було 14 січня, 18 березня та 24 березня. Лише під час останньої атаки (про яку сперечаються Садовий та Мадяр) є постраждалі та значні руйнування.

За оцінкою Повітряних Сил України, 24 березня РФ здійснила одну з наймасованіших атак дронами на Україну. Лише вдень на територію країни залетіло понад 550 ударних БпЛА противника.

Враховуючи нічну атаку з 18.00 23 березня по 18.00 24 березня 2026 року (за умовну добу), ворог застосував майже тисячу ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів, — йдеться у повідомленні

Географія удару вдень у вівторок була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова. Зафіксовано 15 влучань. Станом на 18:00 24 березня, протиповітряною обороною було збито/подавлено 541 російський дрон.

Статистика російської атаки на Україну 24 березня

Наслідки атаки на Львів 24 березня

Як поінформував Садовий, з 27 людей, які після атаки звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах станом на ранок 25 березня залишаються семеро постраждалих. На щастя, ніхто не загинув.

Наслідки удару по Львову
Рух повітряних цілей над територією України 24 березня

Пошкодження зафіксовано:

Галицький район:

Пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир. На вул. Бандери пошкоджено 4 будинки — вибито 23 вікна, відселення потребують шість квартир.

Сихівський район:

Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1300 вікон. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання. Це чотири підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців.

Крім того, пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, 2 лобових скла, вирвано 5 люків. Попередні збитки — близько 650 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки нальоту дронів на Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ 24 березня. Загинув нацгвардієць та дитина.

