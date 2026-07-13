Большая перезагрузка Кабмина: кто потеряет кресла и какие назначения готовят
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ряд глав министерств, вероятно, останутся на должностях
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров. Некоторые главы министерств могут остаться в своих должностях, но могут появиться и новые люди.
"Телеграф" рассказывает, что известно о предстоящих кадровых перестановках в правительстве по состоянию на утро 13 июля. Нардеп Ярослав Железняк поделился прогнозом. Позже он уточнил, что все кадровые назначения будут уже 15-16 июля. Сейчас Владимир Зеленский находится за границей и вернется 14 июля.
По данным NV, кадровые перестановки не коснутся посла Украины в Великобритании, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Он продолжает работать в должности посла в интересах Украины. Никаких изменений на этот момент (13 июля) нет, сообщила медиа советница Залужного Оксана Тороп.
Кто может остаться на должности
- первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль
- вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры и стратегических коммуникаций Украины — Татьяна Бережная
- министр финансов — Сергей Марченко
- глава Минздрава — Виктор Ляшко
- руководитель МинСпорта — Матвей Бедный
- глава МИД — Андрей Сибига
- министр социальной политики, семьи и единства Украины — Денис Улютин
- министр по делам ветеранов Украины — Наталья Калмыкова (информация не точная)
Какие министерства могут получить новых руководителей
В то же время, по данным Железняка, Министерство образования и науки Украины вместо Оксена Лесного может возглавить Николай Трофименко. Однако его кандидатура еще не согласована. Также якобы планируют уволить вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку. Его место может занять Всеволод Ченцов, действующий представитель Украины в ЕС.
Министерство ресурсов разделят
- Министерство экономики и экологии (может возглавить Алексей Соболев)
- Министерство аграрной политики может возглавить Тарас Высоцкий (сейчас он занимает должность заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства)
Алексей Кулеба покидает правительство
Глава МинВосстановления Алексей Кулеба покидает правительство, а министерство разделят на МинРегион и МинИнфрастурктуры. Первое возглавит Виталий Безгин, а второе — пока неизвестно.
Минцифры, МВД и Минюст — прогноз
Министерство цифровой трансформации Украины планировалось отдать под управление Валерии Ионан (экс-заместитель министра цифровой трансформации, советник министра обороны Украины по вопросам инноваций), но это зависит от того, остается ли Михаил Федоров в должности главы МинОбороны.
"МВД : опять же, пока Игорь Клименко. Но здесь вопрос не перейдет ли на МинОбороны. На МинЮст — Денис Маслов", — отметил Железняк.
Народный депутат Алексей Гончаренко пишет, что кандидатуру действующего мэра Харькова Игоря Терехова рассматривают на должность вице-премьера по восстановлению, которую сейчас занимает Алексей Кулеба. Однако позже он добавил, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Терехов решил остаться в должности мэра.
"Но в Кабинете Министров Кулебы точно не будет. Ищут замену", — заявил Гончаренко.
Кто может стать новым премьером — есть четыре кандидата
Среди вероятных кандидатов называют Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова. Однако, как пишет Гончаренко, мэр Харькова Терехов останется на своем посту.
Главным претендентом называют Сергея Корецкого, действующего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и директора "Укрнафты". Зеленский провел с ним встречу, где поблагодарил за обеспечение национальных интересов в стратегических госкомпаниях.
Официальных данных, которые предложили Корецкому возглавить правительство, нет. Однако, судя по последовательности сообщений Зеленского о встречах, вероятным преемником Юлии Свириденко может быть именно он.
Ранее "Телеграф" рассказывал, кто станет лучшим премьером для Украины. Названы два варианта.