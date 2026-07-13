Большая перезагрузка Кабмина: кто потеряет кресла и какие назначения готовят

Ряд глав министерств, вероятно, останутся на должностях

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров. Некоторые главы министерств могут остаться в своих должностях, но могут появиться и новые люди.

"Телеграф" рассказывает, что известно о предстоящих кадровых перестановках в правительстве по состоянию на утро 13 июля. Нардеп Ярослав Железняк поделился прогнозом. Позже он уточнил, что все кадровые назначения будут уже 15-16 июля. Сейчас Владимир Зеленский находится за границей и вернется 14 июля.

По данным NV, кадровые перестановки не коснутся посла Украины в Великобритании, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Он продолжает работать в должности посла в интересах Украины. Никаких изменений на этот момент (13 июля) нет, сообщила медиа советница Залужного Оксана Тороп.

Кто может остаться на должности

первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль

вице-премьер-министр по гуманитарной политике – министр культуры и стратегических коммуникаций Украины — Татьяна Бережная

министр финансов — Сергей Марченко

глава Минздрава — Виктор Ляшко

руководитель МинСпорта — Матвей Бедный

глава МИД — Андрей Сибига

министр социальной политики, семьи и единства Украины — Денис Улютин

министр по делам ветеранов Украины — Наталья Калмыкова (информация не точная)

Денис Шмыгаль. Фото: Пресс-служба Кабмина

Какие министерства могут получить новых руководителей

В то же время, по данным Железняка, Министерство образования и науки Украины вместо Оксена Лесного может возглавить Николай Трофименко. Однако его кандидатура еще не согласована. Также якобы планируют уволить вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку. Его место может занять Всеволод Ченцов, действующий представитель Украины в ЕС.

Министерство ресурсов разделят

Министерство экономики и экологии (может возглавить Алексей Соболев )

) Министерство аграрной политики может возглавить Тарас Высоцкий (сейчас он занимает должность заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства)

Алексей Кулеба покидает правительство

Глава МинВосстановления Алексей Кулеба покидает правительство, а министерство разделят на МинРегион и МинИнфрастурктуры. Первое возглавит Виталий Безгин, а второе — пока неизвестно.

Алексей Кулеба. Фото: koda.gov.ua

Минцифры, МВД и Минюст — прогноз

Министерство цифровой трансформации Украины планировалось отдать под управление Валерии Ионан (экс-заместитель министра цифровой трансформации, советник министра обороны Украины по вопросам инноваций), но это зависит от того, остается ли Михаил Федоров в должности главы МинОбороны.

"МВД : опять же, пока Игорь Клименко. Но здесь вопрос не перейдет ли на МинОбороны. На МинЮст — Денис Маслов", — отметил Железняк.

Народный депутат Алексей Гончаренко пишет, что кандидатуру действующего мэра Харькова Игоря Терехова рассматривают на должность вице-премьера по восстановлению, которую сейчас занимает Алексей Кулеба. Однако позже он добавил, что после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Терехов решил остаться в должности мэра.

Встреча Зеленского и Терехова. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Но в Кабинете Министров Кулебы точно не будет. Ищут замену", — заявил Гончаренко.

Кто может стать новым премьером — есть четыре кандидата

Среди вероятных кандидатов называют Сергея Корецкого, Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова. Однако, как пишет Гончаренко, мэр Харькова Терехов останется на своем посту.

Главным претендентом называют Сергея Корецкого, действующего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и директора "Укрнафты". Зеленский провел с ним встречу, где поблагодарил за обеспечение национальных интересов в стратегических госкомпаниях.

Сергей Корецкий

Официальных данных, которые предложили Корецкому возглавить правительство, нет. Однако, судя по последовательности сообщений Зеленского о встречах, вероятным преемником Юлии Свириденко может быть именно он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто станет лучшим премьером для Украины. Названы два варианта.