На відставку Зеленського з посади президента до кінця року поставили майже 2 млн грн: яка ймовірність

Шанси на те, що президент залишить посаду до кінця 2026 року, різко впали

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Невідома особа поставила на популярній платформі Polymarket 38 тисяч доларів на те, що президент України Володимир Зеленський покине пост президента України до кінця 2026 року.

Невідомий вже втратив майже 70% ставки, адже шанси виграти стають все примарніші. Зауважимо, 38 тисяч доларів США за поточним офіційним курсом становлять приблизно від 1 632 000 до 1 702 500 гривень.

Як змінювалась ймовірність відставки Зеленського на Polymarket / Скриншот

Ставка була зроблена, коли такий шанс був на рівні 35%, а наразі він становить лише 11%. Втрати — приблизно 27 тисяч доларів.

Ставка у 38 тисяч доларів на те, що Зеленський піде до 31 грудня 2026 року/Скриншот

Втрати на ставці /Скриншот

Що за ставки на відставку Зеленського?

Polymarket це платформа прогнозів на базі блокчейну. Користувачі роблять ставки на реальні події, купуючи акції варіантів "Так" чи "Ні". Ціна відображає поточну ймовірність події. В Україні платформа заблокована з січня 2026 року через відсутність ліцензії на азартні ігри.

Ставки на відставку Зеленського: "Так" — що президент піде з посади на будь-який період часу між моментом створення ринку (24 липня 2025 року) та зазначеною датою — останньою добою 2026 року. Оголошення про відставку/відсторонення Володимира Зеленського до дати закінчення дії цього ринку негайно призведе до визначення результату "Так", незалежно від того, коли рішення набере чинності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ставки на втрату посади президентом РФ Володимиром Путіним навпаки, постійно зростають. За кілька днів набрала одразу кілька відсотків і є вищою за ймовірність відставки Зеленського.