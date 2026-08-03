Забудьте про банальні закуски: мариновані міні-перці з начинкою здивують гостей з першого шматочка
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Яскрава закуска не тільки дивовижно виглядає на святковому столі, але й готується напрочуд просто
Мариновані овочі залишаються однією з найуніверсальніших закусок на будь-якому столі. Вони добре поєднуються з м'ясом, картоплею і навіть просто з хлібом, а готуються при цьому без особливих зусиль. Яскравий тому приклад — невеликі мариновані перці. Вони компактні, гарно виглядають у банці та легко фаршируються будь-якою начинкою, яка просочується ароматом маринаду.
Блогер lypovva_g поділилася рецептом маринованих міні-перців в Instagram. Вона пропонує фарширувати їх крем-сиром.
Інгредієнти:
- перець — 300 г;
- крем-сир — 150 г;
- вода — 750 мл;
- рослинна олія — 120 мл;
- сіль — 20 г;
- цукор — 30 г;
- оцет 9% — 40 мл;
- часник — 2-3 зубчики;
- італійські трави — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець горошком — 4-5 шт.
Спосіб приготування:
- У воду додати сіль, цукор, олію, часник, італійські трави, лавровий лист і перець горошком. Довести маринад до кипіння, після чого зняти з вогню та влити оцет.
- У перців зрізати верхушки та видалити насіння. Опустити підготовлені перці в гарячий маринад і залишити в ньому до повного остигання. Так вони стануть м'якшими та краще просочуються смаком спецій.
- Остиблі перці наповнити крем-сиром, акуратно розподіляючи начинку всередині кожного.
- Перекласти фаршировані перці в банку чи контейнер, залити маринадом, що залишився, і прибрати в холодильник мінімум на 1-2 години перед подачею.
Як і з чим подавати
Такі перчики подають холодними як самостійну закуску або доповнення до м’ясних страв та картоплі. Вони добре виглядають на святковому столі завдяки яскравому кольору та акуратному вигляду.