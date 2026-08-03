Забудьте про банальні закуски: мариновані міні-перці з начинкою здивують гостей з першого шматочка

Яскрава закуска не тільки дивовижно виглядає на святковому столі, але й готується напрочуд просто

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Мариновані овочі залишаються однією з найуніверсальніших закусок на будь-якому столі. Вони добре поєднуються з м'ясом, картоплею і навіть просто з хлібом, а готуються при цьому без особливих зусиль. Яскравий тому приклад — невеликі мариновані перці. Вони компактні, гарно виглядають у банці та легко фаршируються будь-якою начинкою, яка просочується ароматом маринаду.

Блогер lypovva_g поділилася рецептом маринованих міні-перців в Instagram. Вона пропонує фарширувати їх крем-сиром.

Інгредієнти:

перець — 300 г;

крем-сир — 150 г;

вода — 750 мл;

рослинна олія — 120 мл;

сіль — 20 г;

цукор — 30 г;

оцет 9% — 40 мл;

часник — 2-3 зубчики;

італійські трави — 1 ч. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

перець горошком — 4-5 шт.

Спосіб приготування:

У воду додати сіль, цукор, олію, часник, італійські трави, лавровий лист і перець горошком. Довести маринад до кипіння, після чого зняти з вогню та влити оцет. У перців зрізати верхушки та видалити насіння. Опустити підготовлені перці в гарячий маринад і залишити в ньому до повного остигання. Так вони стануть м'якшими та краще просочуються смаком спецій. Остиблі перці наповнити крем-сиром, акуратно розподіляючи начинку всередині кожного. Перекласти фаршировані перці в банку чи контейнер, залити маринадом, що залишився, і прибрати в холодильник мінімум на 1-2 години перед подачею.

Як і з чим подавати

Такі перчики подають холодними як самостійну закуску або доповнення до м’ясних страв та картоплі. Вони добре виглядають на святковому столі завдяки яскравому кольору та акуратному вигляду.