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Забудьте про банальні закуски: мариновані міні-перці з начинкою здивують гостей з першого шматочка

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Маринований перець
Маринований перець. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Яскрава закуска не тільки дивовижно виглядає на святковому столі, але й готується напрочуд просто

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Мариновані овочі залишаються однією з найуніверсальніших закусок на будь-якому столі. Вони добре поєднуються з м'ясом, картоплею і навіть просто з хлібом, а готуються при цьому без особливих зусиль. Яскравий тому приклад — невеликі мариновані перці. Вони компактні, гарно виглядають у банці та легко фаршируються будь-якою начинкою, яка просочується ароматом маринаду.

Блогер lypovva_g поділилася рецептом маринованих міні-перців в Instagram. Вона пропонує фарширувати їх крем-сиром.

Інгредієнти:

  • перець — 300 г;
  • крем-сир — 150 г;
  • вода — 750 мл;
  • рослинна олія — 120 мл;
  • сіль — 20 г;
  • цукор — 30 г;
  • оцет 9% — 40 мл;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • італійські трави — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець горошком — 4-5 шт.

Спосіб приготування:

  1. У воду додати сіль, цукор, олію, часник, італійські трави, лавровий лист і перець горошком. Довести маринад до кипіння, після чого зняти з вогню та влити оцет.
  2. У перців зрізати верхушки та видалити насіння. Опустити підготовлені перці в гарячий маринад і залишити в ньому до повного остигання. Так вони стануть м'якшими та краще просочуються смаком спецій.
  3. Остиблі перці наповнити крем-сиром, акуратно розподіляючи начинку всередині кожного.
  4. Перекласти фаршировані перці в банку чи контейнер, залити маринадом, що залишився, і прибрати в холодильник мінімум на 1-2 години перед подачею.

Як і з чим подавати

Такі перчики подають холодними як самостійну закуску або доповнення до м’ясних страв та картоплі. Вони добре виглядають на святковому столі завдяки яскравому кольору та акуратному вигляду.

Теги:
#Рецепти #Перець #Закуска