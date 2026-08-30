У Путіна знову заговорили про переговори з Україною: назвали місце та умову

У РФ зробили неоднозначну заяву про переговорний процес із Україною

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У неділю, 30 серпня, речник президента Росії Дмитро Пєсков зробив кілька заяв про переговори з Україною. Спікер глави Кремля навіть заговорив про саміт Володимир Путін — Дональд Трамп — Володимир Зеленський.

Відповідний коментар Пєскова наводять російські ЗМІ. За його словами, зустріч лідерів України, США та РФ можлива лише для фіксації фінальних домовленостей.

Прессекретар Путіна додав, що домовленості щодо України не можуть бути "примітивною угодою", адже це складний процес із величезної кількості деталей.

Саміт Путін — Трамп — Зеленський можна провести тільки для фіксації домовленостей. Дмитро Пєсков

Пєсков, говорячи про продовження "стамбульських переговорів", заявив, що Росія зберігає відкритість до мирних ініціатив, проте є важливий нюанс — нібито немає передумов для мирних переговорів.

"Ми зберігаємо нашу відкритість до цих переговорів. Поки що наявності передумов визнати ми не можемо. Їх поки що просто немає", — сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков

Чому переговори у форматі Україна-Росія-США фактично зайшли в глухий кут

Нагадаємо, наприкінці серпня 2026 року Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф прилетів до Росії для переговорів. Цей візит може бути безпосередньо пов’язаний з Україною, НАТО та ескалацією війни.