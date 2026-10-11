Президент США заявив, що Київ міг домовитися ще два роки тому

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Дональд Трамп знову поклав на Володимира Зеленського відповідальність за те, що мирної угоди з Росією досі немає. Президент США заявив, що Москва нібито хоче завершити війну, тоді як український лідер відмовляється домовлятися.

Водночас Трамп похвалив Кремль за постачання дешевої нафти. Журналісти запитали Трампа, чи відправить він свого зятя Джареда Кушнера та спеціального посланця Стіва Віткоффа на переговори з Володимиром Путіним. Прямої відповіді президент США не дав. Натомість знову заявив, що саме Київ нібито заважає укласти угоду.

"Я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Але, як я вже казав, це те, що могло б бути вирішено багато разів, але з якихось причин Зеленський не хоче укладати угоду", – заявив Трамп.

Після телефонної розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп заявив, що російський президент прагне врегулювати війну. "Він дуже хотів би врегулювати ситуацію", – сказав Трамп. Водночас, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, російський президент під час тієї самої розмови наголосив, що цілі війни залишаються незмінними, а негайно відновлювати переговори з Україною Москва не планує.

Це вже не перші звинувачення з боку Трампа

Публічно перекладати на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди Трамп почав щонайменше із 19 лютого 2025 року. Тоді він заявив, що Київ міг домовитися з Росією раніше, і фактично поклав на Україну частину відповідальності за початок повномасштабної війни. Це сталося після того, як Зеленський обурився переговорами США та Росії в Саудівській Аравії, куди Україну не запросили.

Наступного дня Трамп повторив цю тезу в інтерв’ю BBC. Він знову стверджував, що Україна могла домовитися раніше, і назвав Зеленського "диктатором". Американський президент також казав, що Росія має сильніші позиції на переговорах.

Президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 28 липня 2026 року

Напруження досягло піку 28 лютого, під час зустрічі Зеленського з Трампом і віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом в Овальному кабінеті. Між ними спалахнула гостра суперечка. Трамп заявив, що ставлення українського президента до Путіна ускладнює домовленість, а згодом засумнівався, чи готовий Зеленський до миру.

Та лютневі заяви не були одноразовим епізодом: Трамп і надалі не раз повторював, що Зеленський мав домовлятися раніше.

Після конфлікту в Овальному кабінеті Білий дім тимчасово призупинив військову допомогу Україні. Дипломатичні контакти водночас тривали, а Вашингтон і Київ відновили переговори. У березні 2025 року з’явилися перші ознаки пом’якшення тону.

У квітні конфронтаційна риторика знову посилилася. 23 квітня Трамп звинуватив Зеленського в нібито саботажі американського мирного плану після того, як Україна відмовилася юридично визнати Крим російським. Помітно м’якше Трамп заговорив тільки у вересні 2025 року, після зустрічі із Зеленським. Американський президент заявив, що Україна потенційно може повернути всі окуповані Росією території. Раніше він говорив про необхідність територіальних поступок.

Звинувачення повторилися в січні 2026 року

В середині січня 2026 року Трамп заявив, що мирну угоду гальмує Зеленський, а не Путін. За його словами, російський президент готовий домовлятися, тоді як український лідер виявляє менше готовності. Та за кілька днів риторика знову змінилася. 21 січня Трамп сказав, що домовленість із Росією "досить близька", і висловив готовність зустрітися із Зеленським.

Як повідомляв "Телеграф", перед можливим новим раундом переговорів дедалі більше західних політиків та експертів закликають Україну якнайшвидше піти на компроміси. Радев стверджував, що після мирного плану Дональда Трампа про негайне припинення вогню Європа нібито захотіла продовження війни. Така версія подій нагадує кремлівські тези: вона перекладає відповідальність за продовження війни на Україну та її партнерів.