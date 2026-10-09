Затриманий у Чорногорії автор "Рыбаря" закликав нищити Україну: чим він привернув увагу США

Разом з ним затримали дружину, що також є пропагандисткою

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У Чорногорії затримали Михайла Звінчука — одного з найпопулярніших пропагандистських блогерів, автора російського каналу "Рыбарь", який активно підтримує війну Росії проти України. Він перебуває під санкціями та є одним з ключових рупорів кремлівської пропаганди.

Про це повідомляє чорногорське видання Pobjeda. Вранці 9 жовтня в місті Рисан було затримано самого Звінчука, його дружину Валерію, яка теж працює у проєкті, та ще трьох співробітників.

В операції брали участь поліція та Агентство національної безпеки Чорногорії. Зазначається, що затримання пов'язане з припиненням ймовірної діяльності Рибаря, пов'язаної з іноземним інформаційним впливом.

Що відомо про затримання Звінчука?

Звінчук затриманий у місті Рисан

За повідомленнями ЗМІ, Звінчук з дружиною та іншими супутниками приїхали у Чорногорію для зйомок документального відео про посилення візового режиму країни. Передбачалося, що у цих матеріалах європейська інтеграція буде представлена ​​як нав'язаний ззовні процес, що загрожує економіці, туризму та національним інтересам країни.

Адміністратори "Рыбаря" підтвердили затримання Звінчука та його супутників та наголосили, що вони легально та офіційно перебували у Чорногорії. У планах нібито була зйомка Цетинського монастиря, на яку раніше було подано абсолютно офіційний запит. Пропагандисти заявили, що попри затримання Звінчука, його дружини та інших колег, робота каналу буде продовжена в тому ж режимі.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час ранкової операції із затримання у районі Боко-Которської затоки у Звінчука та його родини виявили дрони, складну цифрову техніку, електронні пристрої та телефони. Чорногорську службу безпеки було попереджено про прибуття пропагандистів, за ними стежили протягом кількох днів.

Кумедно, що Звінчук опублікував сторіс, де хвалився, що проїхав до Чорногорії в обхід санкцій через прикордонника, який нібито забув перевірити базу даних.

Сторіз Звінчука у соцмережі

Прем'єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч підтвердив затримання Михайла Звінчука. За його словами, країна захищає свої інтереси.

"Ми попереджали, що спроби гібридної дії та дестабілізації Чорногорії невідступно супроводжують наш європейський шлях. Наразі не час для поспішних заяв, але й не час для наївних висновків. Є серйозні підстави вважати, що необхідно ретельно перевірити кожну зачіпку та розглянути кожний зв'язок у ширшому контексті", — написав Спаїч у соцмережі Х.

Він додав, що не розголошуватиме "те, що має залишатися в компетенції служб безпеки". За його словами, послання затримання російського пропагандиста просте — "інститути виконують свою роботу, Чорногорія захищає свої інтереси, і ніхто не поставить під загрозу наше європейське майбутнє".

Хто такий Михайло Звінчук?

Михайло Звінчук – колишній військовий перекладач-арабіст та співробітник пресслужби російського Міноборони. Канал "Рыбарь" спочатку спеціалізувався на Близькому Сході. Після вторгнення в Україну канал перетворився на один із найбільших російських провоєнних каналів.

Михайло Звінчук. Фото: росЗМІ

У грудні 2025 року Велика Британія запровадила проти Звінчука санкції. У поясненні йшлося, що діяльність проєкту частково координується адміністрацією президента Росії, фінансується "Ростехом" і здійснюється у співпраці з російськими спецслужбами.

Крім того, у США канал "Рыбарь" також звинувачують в операціях інформаційного впливу, спрямованих на втручання в американські вибори. Держдепартамент у рамках програми Rewards for Justice пропонував до 10 млн доларів за інформацію про його співробітників.

Що Звінчук казав про Україну?

Михайло Звінчук є одним з ключових рупорів кремлівської пропаганди, його заяви щодо України повністю відображають цілі російської війни. Він є жорстким прихильником знищення України, зокрема закликав до руйнування нашої інфраструктури.

Останнім часом він активно підтримував та називав "новим позитивним етапом" масовані російські удари дронами по українських мостах та транспортних вузлах. Водночас у вересні пропагандист публічно пішов усупереч офіційній лінії глави РФ Володимира Путіна, який стверджував, що оборона України починає сипатися. Звінчук заявив, що український фронт не демонструє ознак краху, а ЗСУ продовжують чинити запеклий опір та ефективно оборонятися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в міру потенційного наближення наступного раунду мирних переговорів росте кількість західних політиків, експертів та іншого роду спікерів, які гучно закликають Україну якнайшвидше йти на компроміси, аби закінчити війну. Хто на Заході насправді хоче "дружити" з Путіним.