Росія знову вдарила по Лозовій: чому місто регулярно стає мішенню

Окупанти знищили складське приміщення

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У суботу, 24 жовтня, російські війська завдали ракетного удару по Лозовій на Харківщині. Один чоловік загинув, ще двоє дістали поранення.

Це вже друга атака за кілька днів: 22 жовтня обстріляли Центральний ринок. Тоді загинули дві жінки, ще 36 людей постраждали. Міський голова Сергій Зеленський пояснює удари Росії прагненням окупантів спричинити якомога більше жертв серед мирних жителів.

Ракета влучила у склад: один загиблий, двоє поранених

Про влучання у складську будівлю та пожежу після удару повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Екстрені служби ліквідовують наслідки атаки.

"Унаслідок обстрілу поранення дістали 26-річний і 43-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували", – повідомив Синєгубов.

Ще одного постраждалого врятувати не вдалося. Він помер від тяжких травм, попри зусилля лікарів.

"На жаль, 45-річний чоловік помер унаслідок тяжких травм. Медики до останнього боролися за його життя. Щирі співчуття рідним і близьким", – написав начальник Харківської ОВА.

Наслідки атаки на Лозову – зруйнована складська будівля/Фото: ХОВА

22 жовтня під удар потрапив Центральний ринок

Попередній удар по Лозовій стався 22 жовтня 2026 року. Російські війська атакували Центральний ринок в обід, коли там було багато людей. За уточненими даними, загинули жінки віком 50 і 60 років, ще 36 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Вибух пошкодив торгівельні павільйони, приватні будинки, багатоповерхівки, торгівельні центри, храм і автомобілі. Про це розповів Зеленський.

Удари по Лозовій руйнують міську інфраструктуру та пошкоджують автомобілі/Фото: ХОВА

Чому Росія б’є по Лозовій?

Коментуючи удар по ринку, Зеленський заявив, що російські війська навмисно обрали цивільний об’єкт. За його словами, час і місце атаки свідчать про прагнення збільшити кількість жертв: обстріл стався вдень, коли на ринку та прилеглій території було людно.

"Це був свідомий, прицільний удар по мирних жителях. Окупанти били саме по цивільних, щоб спричинити якомога більше жертв. На звичайному ринку, де все видно всім, ніколи не було і не могло бути жодних військових цілей", – заявив міський голова Лозової.

Відзначимо, на території громади працюють кілька промислових підприємств: Лозівський ковальсько-механічний завод, Лиманівський вагоноремонтний завод, "Трактородеталь" та інші.

Лозова розташована приблизно за 80 км від лінії фронту. Це створює додаткові ризики для районного центру.

Удар по Лозовій стався на тлі бойових дій на сході України/Карта: deepstatemap

Як повідомляв "Телеграф", 18 серпня Росія вдарила двома боєприпасами "Бандероль" по центральній частині селища Печеніги Харківської області. Унаслідок цього загинули 10 людей.