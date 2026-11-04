Меланія проміняла Трампа на Україну та Олешки: вона зробила "зухвалий" крок

Поки Дональд Трамп стежив за результатами голосування, його дружина зосередилася на гуманітарній ініціативі

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Меланія Трамп проігнорувала захід у Білому домі під час підрахунку голосів проміжних виборів. Вона також ніяк не прокоментувала їхні результати, натомість зосередилась на власній дипломатичній діяльності, зокрема гуманітарній місії в Олешках.

Про те, що перша леді США не була на заході пише Daily Mail. Проглянувши соцмережі Меланії Трамп можна побачити, що в колі її уваги за останню добу — зустріч представників України та Росії у Білому домі, гуманітарна місія в Олешках та питання жіночого здоров'я.

У дописі Меланії Трамп анонсовано зустріч представників України та Росії в Білому домі

"Пані Трамп самостійно ініціювала діалог між двома ворогуючими країнами та успішно домоглася припинення вогню в Олешках та прилеглому Херсонському регіоні. Це досягнення є безпрецедентною дипломатичною ініціативою з боку американської першої леді", - анонсує допис виступ Меланії із заявою щодо перемир'я в Олешках. В соцмережі Х — також йдеться про зустріч представників України та РФ.

Меланія Трамп анонсувала зустріч представників України та Росії в Білому домі

Зауважимо, перша леді США протягом передвиборчої кампанії була зосереджена не на протиборстві демократів та республіканців, а на власних ініціативах щодо України та підтримки жінок й дітей.

Указом від 2 листопада президент України Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня за гуманітарну підтримку та допомогу українським дітям.

Як повідомляв "Телеграф", омбудсмен Дмитро Лубінець оцінив роль Меланії Трамп — за його словами, попередні формати не дали результату, а після її долучення місія в Олешках вдалась. Він також зазначив, що найскладніше було забезпечити режим тиші на великій території протягом тривалого часу.