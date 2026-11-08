"Новачок" та злом Бундестагу: хто такий Ігор Костюков, якого Путін відправив на переговори з Україною

Керівник російської спецслужби буде присутній на зустріч в ОАЕ

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Начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ, Ігор Костюков увійде до російської делегації на переговорах з Україною та США в Абу-Дабі 10–11 листопада. Делегацію від РФ очолить путінський історик Володимир Мединський.

Про це повідомляє Reuters. Раніше Костюков очолював російську сторону на перших двох раундах переговорів в ОАЕ наприкінці січня – на початку лютого 2026 року.

Хто такий Ігор Костюков

Костюков очолив військову розвідку в грудні 2018 року після смерті Ігоря Коробова; раніше він працював військовим аташе в Греції та координував операції в Сирії. США запровадили проти нього санкції через імовірне втручання в американські вибори 2016 року, а ЄС – як відповідального за:

зберігання

перевезення

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В окремому санкційному рішенні Рада ЄС вказує на його відповідальність за кібератаки підпорядкованого йому підрозділу 26165, зокрема злам Бундестагу у 2015 році та спробу проникнути в мережу Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі у 2018 році.

До делегації РФ також увійдуть заступники глави МЗС Сергій Рябков і Михайло Галузін та заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський.

Як повідомляв "Телеграф", представник Дональда Трампа Стів Віткофф засипав Володимира Путіна компліментами. Це сталося після того, як глава Кремля звільнив американця Стівена Хаббарда.