Кушнер та Віткофф знову їдуть до Путіна: чого чекати після ювілейного візиту

Після Москви представники Трампа вирушать до Зеленського

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Спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф після переговорів в Абу-Дабі у 2 раунди поїдуть до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. На порядку денному – обмін військовополоненими, гуманітарні питання та розширення переговорного формату за рахунок європейців.

Про це Кушнер заявив 11 листопада після тристоронніх переговорів в ОАЕ, повідомляє Укрінформ. За його словами, учасники домовилися про найбільший гуманітарний обмін військовополоненими, остаточні цифри якого узгодять наступного дня.

Що збираються узгодити в Москві

Найближче практичне завдання поїздки – завершити узгодження обміну й обговорити інші гуманітарні питання. Американські представники також хочуть перевести тристоронні переговори України, Росії та США у багатосторонній формат за участю європейців.

"Стів і я завтра поїдемо до Москви, щоб зустрітися з Путіним і обговорити те, про що говорили сьогодні, а також спробувати досягти більшого прогресу в деяких питаннях, які обговорювалися. Тому що ми бачимо певні можливості", – сказав Кушнер.

В Абу-Дабі обговорювали повоєнну безпеку та гарантії для України. Кушнер пов’язав їх реалізацію з домовленостями щодо територій та інших двосторонніх питань. У консультаціях з американцями брали участь представники ЄС, НАТО, Великої Британії, Італії, Німеччини та Франції.

Скільки разів перемовники приїжджали до Росії

Вересневу зустріч із Путіним CNA називало восьмим візитом Віткоффа до Москви за час війни, а в жовтні представник Трампа відвідав Росію вдев'яте. Кушнер відвідував РФ кілька разів. У хронології поїздок Віткоффа відлік починається з 11 лютого 2025 року: тоді відновлення контактів супроводжувалося звільненням американського вчителя Марка Фогеля в обмін на росіянина Олександра Вінника.

Навесні 2025 року Віткофф ще тричі зустрічався з Путіним – 13 березня, 11 і 25 квітня. Пропозиція про 30-денне перемир’я не призвела до припинення вогню: російська сторона висунула вимоги, зокрема зупинити мобілізацію в Україні. Квітневі переговори в Санкт-Петербурзі тривали чотири з половиною години, але також не дали нічого.

Наступний важливий візит відбувся 6 серпня 2025 року. Після нього Віткофф передав голові Білого дому Дональду Трампу сигнал про готовність Путіна до компромісу, що підштовхнуло президента США до саміту на Алясці 15 серпня. Однак зустріч в Анкориджі не принесла очікуваних російських поступок. Потім відбулися поїздка до Москви 2 грудня, контакти з Путіним у січні 2026 року та повернення перемовників 5 вересня.

Чим завершилися попередні спроби

Дипломатичний трек призвів спочатку до появи плану з 28 пунктів, а потім – переробленого плану з 20 пунктів. У січні та лютому 2026 року відбулися три раунди переговорів США, України та Росії в Абу-Дабі та Женеві. Але вони не забезпечили припинення війни, а у квітні – серпні активність Віткоффа на українському напрямку зупинилася.

Зустріч 5 вересня тривала 3 години 10 хвилин, повідомляє DW з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова. Окрім України, сторони обговорювали масштабні російсько-американські проєкти. Візит супроводжувався оголошенням про тимчасове припинення ударів по столицях, однак російська армія продовжила атакувати Київську область.

Головна перешкода залишалася політичною: Москва зберігала територіальні вимоги. Тому конкретний результат нової поїздки насамперед пов’язаний з обміном полоненими та організацією подальших переговорів. Щодо територій і повоєнної безпеки сторонам ще належить домовитися.