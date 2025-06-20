Журналісти вирахували квартиру Путіна: куди виходять вікна його спальні

Каплиця, за припущеннями розслідувачів, розташована над робочим кабінетом президента на другому поверсі

Журналісти проаналізували пропагандистський фільм Павла Зарубіна, у якому президент Росії Володимир Путін показує свою квартиру в Кремлі, розташовану на третьому поверсі Сенатського палацу. Фільм демонструє розкішні інтер’єри, створюючи образ величі та статусу очільника РФ.

Про це пишуть росЗМІ. За їхніми висновками, апартаменти очільника Кремля розташовані в північній частині будівлі, яка виходить вікнами на Червону площу.

У фільмі Зарубіна показано вітальню, що розміщена на третьому поверсі між зовнішніми корпусами палацу, з вікнами у внутрішній двір. Тут же знаходяться їдальня, де стоїть ікона Спаса Нерукотворного, і кухня, звідки Путін нібито діставав кефір для пропагандиста.

Путін у сюжеті пропагандиста Зарубіна показує свої апартаменти

Інші кімнати — каплиця, бібліотека і спортзал — також розташовані на третьому поверсі, але їхні вікна виходять на будівлю Кремлівського Арсеналу. Каплиця з іконою Казанської Божої Матері, за припущеннями розслідувачів, розташована над робочим кабінетом президента на другому поверсі, де також є ця ікона.

Власне, спальня в показаному фільмі відсутня, однак Путін зазначив, що спальні знаходяться в північній частині Сенатського палацу, де вікна, ймовірно, виходять на Червону площу.

Російські журналісти з'ясували точне місце розташування квартири Путіна

Крім того, у фільмі помітні елементи розкоші — позолота, ліпнина, масивні штори, білий рояль і портрет імператора Олександра III.

Документальний ролик "Росія. Кремль. Путін. 25 років" став черговим пропагандистським проєктом, що покликаний підкреслити статус російського диктатора, демонструючи його "домашній побут" у серці Кремля.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін майже 30 років був одружений з Людмилою Шкребневою, яка згодом залишила його заради молодшого коханця. Хоч жінка була першою леді Росії, вона рідко з'являлася на публіці, а коли це траплялося, часто ставала об’єктом насмішок через свій стиль одягу.