Опалювальний сезон в Україні закінчиться раніше: у "Нафтогазі" назвали дати

Батареї охолонуть незабаром

В Україні раніше, ніж зазвичай, завершиться опалювальний сезон, який країна вперше в історії пройшла на газі власного виробництва. Подача тепла припиниться в останніх числах березня.

Зазвичай опалення відключають у середині квітня, але у 2024 році через теплу погоду вирішили достроково завершити опалювальний сезон. Про це голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів в інтерв’ю газеті Le Figaro, повідомляється на офіційному сайті компанії.

Опалювальний сезон 2024 року завершиться достроково.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", ― сказав Чернишов.

В інтерв’ю він розповів, як проходив цей опалювальний сезон. Україна змогла зробити висновки з минулої зими, коли Росія масово била по об’єктах енергосистеми. Тому її зміцнили, завдяки чому вдалося уникнути блекаутів.

"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", — розповів голова "Нафтогазу".

Для довідки: Рішення про завершення опалювального сезону в Україні приймає місцева влада. При цьому враховується середня температура повітря. Відключити подачу тепла населенню можуть, якщо протягом останніх трьох днів воно було не нижче +8°C. Тому в різних областях дати завершення опалювального сезону можуть відрізнятись.

Зазначимо, що взимку 2023/24 не було великих блекаутів та подачі світла за графіком. У перший день весни багато українців дякували за це енергетикам та ЗСУ.

Але без дискусій у соцмережах не обійшлося. Одна з відомих журналісток порушила питання, чи варто лякати населення важкої зими, знижуючи моральний дух. Їй заперечив морпіх, який нагадав ціну цього комфорту.

Нагадаємо, що на час опалювального сезону Кабмін заборонив підіймати тарифи на газ, опалення та електрику. Але це обмеження не стосується водопостачання. У результаті вже з 1 квітня вода подорожчає у 15 містах України.

Раніше "Телеграф" писав, чому комунальні платежі подорожчають та ще цього не уникнути. Про це розповіла аналітик Олена Павленко.