Что делать, если счетчик электричества вышел из строя: киевлянам подсказали, к кому обращаться

В случае неисправности надо обращаться к ОСР

Большинство украинских домохозяйств имеет у себя установленные счетчики электричества, однако далеко не все знают, что делать, если он вышел из строя. Поскольку неприятности иногда случаются, то для киевлян обнародовали полезные контакты, которыми можно воспользоваться в таком случае.

Как сообщает YASNO в соцсети Facebook, помочь с этой проблемой может оператор системы распределения (ОСР), к которому стоит обращаться, если вы заметили, что ваш счетчик работает некорректно.

"Именно ОСР прорабатывает все технические вопросы, связанные со счетчиками: замена, проверка, опломбирование и параметризация (программирование)", — говорится в сообщении.

Также там дали номера телефонов, по которым жители Киева могут обратиться за помощью:

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети": 15-88, 0-800-50-1588

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети": 044-459-07-40, 067-495-70-40, 099-495-70-40, 093-495-70-40, 0-800-400-740

АО "Укрзализныця": 044-465-42-21

ГП НЭК "Укрэнерго": 044-238-38-25

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если счетчик воды поврежден — куда нужно обращаться. Если своевременно не обратиться, можно получить штраф.