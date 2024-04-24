Тарифи на газ у травні: яке рішення по цінам ухвалив Нафтогаз

Нафтогаз забезпечує блакитним паливом 12,4 млн. українських домогосподарств

У травні тариф на газ залишиться на колишньому рівні. Споживачі платитимуть 7,96 грн за кубометр.

Таку заяву зробив групи Нафтогаз Олексій Чернишов. За його словами, така ціна діятиме щонайменше до 20 квітня 2025 року. Тобто ще рік.

Так, Чернишов наголосив, що цей тариф зберігається для всіх споживачів, які є клієнтами ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України.

"Газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану Фіксований ще на рік, керуючись мораторієм, що діє, на підвищення цін. Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)", — йдеться у заяві.

Наголошується, що на сьогодні ДК Нафтогаз забезпечує блакитним паливом 12,4 млн українських домогосподарств відповідно до річного тарифного плану Фіксований. Період дії цього тарифу – з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року включно.

Крім того, в компанії заявили, що Нафтогаз готовий викупити весь обсяг газу, який цього року запропонують ринку приватні видобувачі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 травня тарифи на воду буде підвищено в одному з міст Тернопільської області. Також платитимуть за воду більше мешканці міста у Харківській області.