Тарифы на газ в мае: какое решение по ценам принял Нафтогаз

Нафтогаз обеспечивает голубым топливом 12,4 млн украинских домохозяйств

В мае тариф на газ останется на прежнем уровне. Потребители будут платить 7,96 грн за кубометр.

Такое заявление сделал группы Нафтогаз Алексей Чернышов. По его словам, такая цена будет действовать минимум до 20 апреля 2025 года. То есть, еще год.

Так, Чернышов подчеркнул, что данный тариф сохраняется для всех потребителей, которые являются клиентами ООО Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

"Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана Фиксированный еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен. Кубометр газа для клиентов компании и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн (с НДС)", — говорится в заявлении.

Отмечается, что на сегодняшний день ГК Нафтогаз обеспечивает голубым топливом 12,4 млн украинских домохозяйств в соответствии с годовым тарифным планом Фиксированный. Период действия этого тарифа — с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.

Кроме того в компании заявили, что Нафтогаз готов выкупить весь объем газа, который в текущем году предложат рынку частные добытчики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 1 мая тарифы на воду будут повышены в одном из городов Тернопольской области. Также платить за воду будут больше жители города в Харьковской области.