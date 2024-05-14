Як і коли передавати показники лічильника за світло: є кілька способів

У процедурі немає нічого складного

Щомісяця українцям треба платити за спожиту електрику. А щоб нарахування були коректними, їм треба передавати показники лічильників електрики.

Як йдеться у матеріалі Vikna, показники лічильників передають за два дні до кінця місяця або у перші два дні нового місяця. Оплачувати рахунки за спожиту електроенергію краще до 20 числа кожного місяця.

Якщо ви користуєтеся послугами компанії ДТЕК, то показники лічильників слід передавати операторам систем розподілу:

в особистому кабінеті на сайті ОСР;

зателефонувавши в кол-центр ОСР (контакти);

зв’язавшись з ОСР через чат-бот, наприклад Facebook.

Якщо ви користуєтеся послугами YASNO, вам необхідно завести особистий кабінет, через який і здійснюється передача показань. Якщо він вже є, то вам треба заповнити форму за цим посиланням. Компанія також має чат-бот у месенджері Viber і передати свідчення також можна через нього.

Оператор системи розподілу приймає від споживача дані показників лічильника та враховує їх щодо обсягів споживання електрики. Періодично ОСР може надсилати свого співробітника, щоб звірити фактичні показники з переданими значеннями.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, як правильно передати показники лічильника води.