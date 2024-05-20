Не поспішайте купувати багатозонний лічильник: кому це насправді буде вигідно
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Щоб зекономити варто підібрати потрібне обладнання
На тлі чуток про підвищення тарифу на світло виникає запитання про економію, зокрема завдяки встановленню багатозонних лічильників. Проте не для всіх цей варіант підходить.
У ДТЕК повідомили, що лічильники бувають одно-, дво- та тризонними. У компанії розповіли, у яких випадках кожен вид буде найбільш вигідним для споживача.
Багатозонні лічильники світла: які є, тарифи
Тариф на електроенергію для населення зараз становить 2,64 грн/кВт-год. Він буде дійсним мінімум до 31 травня 2024 року. Саме таку вартість сплачують усі споживачі, які користуються звичайними лічильниками.
Двозонні лічильники дозволяють зекономити 50% від тарифу під час нічного користування. Вартість використаної електроенергії з 23:00 до 7:00 становить усього 1,32 грн/кВт-год.
Тризонний лічильник має одразу три тарифи. Причому один з них на 50% більший за звичайний. Він встановлюється у пікові години. Актуальні тарифи:
- 1,32 грн/кВт-год ― з 23:00 до 7:00;
- 2,64 грн/кВт-год ― з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00;
- 3,96 грн/кВт-год ― з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00.
Кому вигідно встановлювати такі пристрої
У ДТЕК зазначають, що відчутна економія буде при високому рівні споживання електроенергії. Наприклад, при 500 кВт·год і вище. Якщо рівень споживання суттєво нижче, то покупка пристрою не буде дуже вигідною.
Двозонний лічильник більш вигідний тим, хто веде нічний спосіб життя. Якщо є можливість підключати енергоємні прилади після 23:00, то вдасться суттєво зекономити.
Купувати тритарифний лічильник варто лише тим споживачам, які впевнені, що використання електроенергії буде мінімальним у пікові години. Інакше замість економії будуть додаткові витрати.
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