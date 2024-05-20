Не поспішайте купувати багатозонний лічильник: кому це насправді буде вигідно

Щоб зекономити варто підібрати потрібне обладнання

На тлі чуток про підвищення тарифу на світло виникає запитання про економію, зокрема завдяки встановленню багатозонних лічильників. Проте не для всіх цей варіант підходить.

У ДТЕК повідомили, що лічильники бувають одно-, дво- та тризонними. У компанії розповіли, у яких випадках кожен вид буде найбільш вигідним для споживача.

Багатозонні лічильники світла: які є, тарифи

Тариф на електроенергію для населення зараз становить 2,64 грн/кВт-год. Він буде дійсним мінімум до 31 травня 2024 року. Саме таку вартість сплачують усі споживачі, які користуються звичайними лічильниками.

Двозонні лічильники дозволяють зекономити 50% від тарифу під час нічного користування. Вартість використаної електроенергії з 23:00 до 7:00 становить усього 1,32 грн/кВт-год.

Тризонний лічильник має одразу три тарифи. Причому один з них на 50% більший за звичайний. Він встановлюється у пікові години. Актуальні тарифи:

1,32 грн/кВт-год ― з 23:00 до 7:00;

― з 23:00 до 7:00; 2,64 грн/кВт-год ― з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00;

3,96 грн/кВт-год ― з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00.

Кому вигідно встановлювати такі пристрої

У ДТЕК зазначають, що відчутна економія буде при високому рівні споживання електроенергії. Наприклад, при 500 кВт·год і вище. Якщо рівень споживання суттєво нижче, то покупка пристрою не буде дуже вигідною.

Двозонний лічильник більш вигідний тим, хто веде нічний спосіб життя. Якщо є можливість підключати енергоємні прилади після 23:00, то вдасться суттєво зекономити.

Купувати тритарифний лічильник варто лише тим споживачам, які впевнені, що використання електроенергії буде мінімальним у пікові години. Інакше замість економії будуть додаткові витрати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які є види лічильників електроенергії, їхні переваги та недоліки. Вони відрізняються за принципом роботи, зручністю користування та ціною.

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