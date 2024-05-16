Коли замінити лічильник вигідніше, ніж пройти повірку: ознаки несправності водоміра

Є п'ять основних ознак несправності лічильника води

Повіряти лічильники води потрібно раз на чотири роки. Зазвичай виробники визначають терміни роботи приладів у 10-15 років.

Фахівці зазначають, що якщо прилад обліку був встановлений коректно, він може пропрацювати і 20 років проходячи повірки. При цьому є конкретні ознаки, коли водомір є несправним. Серед них те, що коли кран з водою відкривають, індикатор не обертається. Причиною може бути пошкодження механізму або засмічення крильчатки та фільтрів.

Найбільш поширеними видимими ознаками несправності водоміра є:

вода або конденсат під склом лічильника

між кришкою лічильника та корпусом просочуються краплі води

пошкоджена пломба чи пломбна нитка;

обсяги підрахованої води різко збільшилися або зменшилися, хоча споживання лишилось на тому ж рівні

при використанні води показання лічильника не міняються.

Якщо власник лічильника бажає замінити прилад на новий, він оплачує окрім вартості нового лічильника, розпломбування старого та опломбування нового приладу обліку. Якщо ж лічильник відправили на повірку, а він її не пройшов — до цих витрат додається ще вартість повірки.

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