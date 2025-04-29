В Польщі влетів в огорожу та перекинувся автобус з українцями. Багато постраждалих (фото)

В автобусі було 26 людей

В Польщі автобус з пасажирами, серед яких були й українці, близько 3-ї години ночі 29 квітня врізався в огорожу та перекинувся на бік. Під час рятувальної операції сталася друга аварія — вантажівка на великій швидкості влетіла в пожежну машину, яка забезпечувала безпеку місця події.

Про це повідомляє Miejski Reporter. ДТП сталися на швидкісній автомагістралі S2 у Варшаві, на виїзді на S7 в районі Урсинув, поблизу аеропорту Шопена.

В автобусі перебувало 26 осіб. В результаті обох аварій 17 людей отримали травми, двоє з них перебувають у важкому стані.

Водій втратив керування

За попередніми даними, водій автобуса з невідомих причин втратив керування транспортним засобом на повороті дороги та врізався в огорожу. В результаті автобус перекинувся на бік і врізався у ліхтарний стовп. Серед пасажирів автобуса – громадяни України, Білорусі та Іспанії. Постраждало 14 людей.

Друга аварія сталася під час ліквідації наслідків першої

Водій вантажівки, яка врізалася в пожежну машину, опинився заблокованим у кабіні. Рятувальники звільнили його за допомогою гідравлічних інструментів. Його, водія пожежної машини (OSP) та пожежника з JRG доставили до лікарні.

На місці події працюють 23 пожежні бригади. Зокрема й спеціалізовані медико-технічні рятувальні бригади з рятувально-пожежних частин. Траса S2 у напрямку Конотопи та з'їзд на S79 у напрямку вул. Сасанки та S7 у напрямку Груйця повністю заблоковані.

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